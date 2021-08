Schwere Verletzung überschattet Strobler Auswärtserfolg in Mühlbach

Details Samstag, 07. August 2021 01:23

Dank der Treffer von Luka Veljovic, Josip Gavric und Jakob Eisl konnte der SK Strobl das Gastspiel beim SC Mühlbach/Pzg., das lange Zeit auf Messers Schneide gestanden hatte, mit 3:0 für sich entscheiden. Aufgrund der schweren Knieverletzung von Heim-Verteidiger Roland Ranggetiner (Verdacht auf Kreuzbandriss) rückte das Sportliche aber rasch in den Hintergrund.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Herber Fußballabend für Mühlbach

"Rein kämpferisch war es eine große Steigerung zur letztwöchigen Pfarrwerfen-Partie", konstatierte Mühlbach-Sektionsleiter Andreas Hochwimmer. Die rund 200 Besucher bekamen lange ein Spiel auf Augenhöhe präsentiert, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten und in Sachen Aggressivität und Einsatzwillen zu überzeugen wussten. "Die ersten 60 Minuten waren ausgeglichen. Sowohl Mühlbach als auch wir hatten einige Halbchancen", schilderte Strobls Sportlicher Leiter, Roland Hackl. Weil erst Mühlbachs Lemberger die falsche Entscheidung traf, anstelle eines Abspiels erfolglos den Abschluss suchte und kurz darauf Veljovic nach doppeltem Doppelpass mit Ebner vollstreckte, hieß es nach exakt 64 gespielten Minuten 0:1. "Es war so ein typisches Spiel, das diejenige Mannschaft gewinnt, die das erste Tor macht", plauderte Hochwimmer aus dem Nähkästchen. Und der heimische Sektionsleiter sollte Recht behalten: In Minute 75 stellte Gavric auf 0:2, ehe Jakob Eisl eine Hereingabe von der rechten Angriffsseite zum Setzen des Schlusspunktes nutzte - 0:3 (87.). Bitter: Vor dem 0:2 verdrehte sich Roland Ranggetiner so unglücklich das Knie, dass er unter starken Schmerzen und Verdacht auf Kreuzbandriss runter musste. "Die Niederlage ist sekundär. Viel schlimmer ist Rolis Verletzung", versuchte Hochwimmer den gestrigen Fußballabend richtig einzuordnen. Derweil berichtete Hackl von einem verdienten Sieg, obwohl "Mühlbach lang ebenbürtig war".

Die Besten bei Strobl: Taboga (IV), C. Eisl (IV), Veljovic (LM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!