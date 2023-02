Trainerfuchs übernimmt vakanten Stuhl in Tamsweg

Details Dienstag, 31. Januar 2023 11:00

Nachdem sich der SC Tamsweg im abgelaufenen Oktober von Übungsleiter Gerhard Gwehenberger getrennt hatte, konnte inmitten der Winterpause dessen Thronfolger präsentiert werden. Wie durchsickerte, wird Trainerfuchs Johann Davare beim Lungauer Landesligisten ab sofort nach seiner Pfeife tanzen lassen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Viel Erfahrung für den erwünschten Ligaverbleib

Die Liste der Mannschaften, die Johann "Hans" Davare in seiner Trainerlaufbahn bereits trainiert hat, ist lange. Neben den Cheftrainerposten in Schwarzach, Bad Hofgastein, Puch, Wagrain, Tenneck, Bramberg, Altenmarkt und Bischofshofen fungierte der mittlerweile 59-Jährige auch als Co-Trainer unter Andrzej Lesiak, Frenkie Schinkels (beide Vöcklabruck) und Heimo Pfeifenberger (Grödig). Nun soll Davare den SC Tamsweg in der 1. Landesliga vor dem Abstieg bewahren.