Dritter Sieg en suite! Trainereffekt haucht Kaprun Optimismus ein

Details Sonntag, 14. April 2024 12:03

Seit Neo-Übungsleiter Achim Sametreiter das Zepter beim FC Kaprun übernommen hat, läuft's für das Tabellenschlusslicht. Auswärts beim SV Schwarzach feierten die Grün-Weißen den dritten vollen Erfolg in Serie.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Gastelf fing sich nach Kaltstart

Obwohl das Gastspiel im Pongau für den Tabellenletzten im Grunde semioptimal begann, Schwarzachs Branko Bozic nach einem fatalen Stellungsfehler hurtig auf 1:0 stellte (5.), sollte es für den FCK ein erfolgreicher Nachmittag werden. "Wir haben ungefähr 15 Minuten gebraucht, um in die Partie zu finden", resümierte Kaprun-Betreuer Achim Sametreiter. Nachdem Kreidl und Schreiner beste Ausgleichschancen liegengelassen hatten, tauchte Erstgenannter in der 32. Minute mutterseelenalleine im "Fünfer" auf und drückte zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich ab.

Bertalanic sicherte Kaprun mit Traum-Freistoß Sieg

In der zweiten Halbzeit hinterließen zunächst die Schwarzacher den besseren Eindruck. "Sagen wir's mal so: Sie haben besser gedroschen, waren giftiger auf die zweiten Bälle", vermisste Sametreiter auf beiden Seiten die spielerische Linie. Im weiteren Verlauf mussten die Gäste die komplette Innenverteidigung austauschen. "Der eine hat ein Schenkerl abbekommen, der andere war kränklich", beorderte Sametreiter fortan Peter Nindl und Kapitän Markus Reindl in die letzte Kette zurück. Im Schlussakt griffen beide Teams nach dem Sieg. Während Schwarzach an der Torumrandung scheiterte, zwirbelte Gäste-Boy Andre Bertalanic einen Freistoß ins Glück. "Viel genauer kannst du den gar nicht machen", war auch Sametreiter aus dem Häuschen.

Optimismus pur, Tosics vor Comeback

"Die haben wir dringend gebraucht", freute sich Sametreiter über den knappen 2:1-Erfolg und die damit eingestriffenen drei Punkte. Dem Abstiegskampf blickt er optimistisch entgegen. "Ich denke, dass die Mannschaft im Herbst unter ihren Verhältnissen gespielt hat. Da ist viel mehr drin." Vermutlich kann der Coach in Bälde wieder auf die Gebrüder Tosic bauen. Dejan kommt nach seiner Rot-Sperre zurück, Danijel nach seiner überstandenen Seitenband-Verletzung. "Sie sind natürlich sehr wichtig für uns, wenngleich unsere Jungen ihre Sache super erledigen."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.