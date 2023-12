1. Landesliga: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Montag, 18. Dezember 2023 11:48

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Marco Moises (UFC Altenmarkt)

Endergebnis:

1. Marco Moises (UFC Altenmarkt / 13597 Stimmen)

2. Raphael Baier (USV Berndorf / 7484 Stimmen)

3. Fabian Schwaiger (SV Anthering / 4657 Stimmen)

4. Hasan Avdic (TSV Neumarkt / 2639 Stimmen)

5. Mario Dygruber (UFC Altenmarkt / 2082 Stimmen)

6. Tim Bogensperger (UFC Altenmarkt / 1791 Stimmen)

7. David Schmidinger (SC Bad Hofgastein / 1142 Stimmen)

8. Darko Boricic (UFC SV Hallwang / 795 Stimmen)

9. Fabian Bachler (SC Mühlbach/Pzg. / 630 Stimmen)

10. Stefan Ziss (FC Bergheim / 621 Stimmen)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.