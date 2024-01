Nächstes bekanntes Gesicht kehrt nach Altenmarkt retour

Details Dienstag, 02. Januar 2024 16:05

Wenige Wochen nach Simon Schilchegger hat der UFC Altenmarkt den nächsten Rückkehrer vermeldet. Wie die Pongauer am Silvestertag bekannt gaben, wird Maurice Niklos künftig wieder in der Schlatterbergarena auflaufen. Der 24-Jährige war zuletzt in den USA aktiv gewesen.

Fotocredit: UFC Altenmarkt

Niklos ante portas

Mitte November war die Heimkehr von Simon Schilchegger unter Dach und Fach gebracht worden - nun ist ein weiterer "verlorener Sohn" im Anflug. Wie die Altenmarkter an Silvester bestätigten, konnte man sich die Dienste von Maurice Niklos krallen. Der 24-Jährige Deutsche, gelernter Defensivmann, hatte sich schon von 2019 bis 2021 das UFC-Dress übergestreift, bis zuletzt bei PAO Chicago in den USA gekickt.