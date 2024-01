Trainerwechsel in Hofgastein: "Alter Bekannter" übernimmt

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 11:47

Nach dem Ende der Sametreiter-Ära war bereits im November klar, dass der SC Bad Hofgastein künftig auf einen neuen Übungsleiter setzen wird. Diesbezüglich wurde nun eine interne Lösung gefunden. Martin Hirczy, ehemaliger Spieler, Nachwuchs- sowie 1b-Trainer, soll die abstiegsbedrohten Hofgasteiner ans rettende Ufer bringen.

Fotocredit: SC Bad Hofgastein

Die Hirczys sind zurück

Im November hatten sich die Bad Hofgasteiner nach einer enttäuschenden Herbstsaison von Übungsleiter Achim Sametreiter getrennt. Beim Trainingsauftakt vor zwei Tagen tanzten die Kicker bereits nach der Pfeife des Nachfolgers. "Ein alter Bekannter", freut sich Wolfgang Schaireiter, der Sportliche Leiter, dass die Trainersuche relativ rasch ein Ende gefunden hatte. Martin Hirczy, der den Klub quasi wie seine eigene Westentasche kennt, übernahm den vakanten Trainerstuhl und soll den Vorjahresvierten, der sich in akuter Abstiegsgefahr befindet, wieder in die richtige Spur bringen. "Die Mannschaft hat einen neuen Impuls gebraucht. Von der internen Lösung erhoffen wir uns nun einiges", sagt Schaireiter. Hirczy, der schon als Spieler bei den Gasteinern gekickt und später die Ämter als Nachwuchs- und 1b-Trainer ausgeübt hatte, saß im Herbst noch auf der Dorfgasteiner Trainerbank. "Dort hat aber irgendetwas nicht gepasst, weswegen er dann auch aufgehört hat. Dass er nun bei uns ist, hat sich zufällig ergeben. Wir haben ihn auf keinen Fall abgeworben", betont Schaireiter.

Auf dem Spielersektor hingegen blieben die Veränderungen bis dato überschaubar. "Noch hat sich nichts getan. Weder Zu- noch Abgänge", stellt Schaireiter klar. Lediglich Dominik Hirczy (Dorfgastein) wird zukünftig wieder im Kader der Bad Hofgasteiner aufscheinen. Allerdings mit Vorbehalt - wie Schaireiter erklärt: "Dominiks Fokus liegt voll und ganz auf Trailrunning. Somit wird er nur für uns auflaufen, wenn er Zeit hat."

Sehnsucht nach der Heimstätte

Ein noch immer nicht ad acta gelegtes Thema ist die Sportplatz-Problematik. Weil das Unwetter vergangenen Sommer die Sportanlage stark in Mitleidenschaft gezogen hatte, einigten sich die Bad Hofgasteiner erst auf einen Tausch des Heimrechtes (sechs Auswärtsspiele in Folge) und mussten die drei Heimpartien zum Herbstkehraus schließlich im benachbarten Dorfgastein austragen. Nun warten die Pongauer sehnsüchtig auf die Rückkehr ins eigene Wohnzimmer. Das dafür benötigte Gemeindebudget sei zwar freigegeben, für das Aufbringen der Sandschicht müssen allerdings die Temperaturen mitspielen. "Geplant ist Mitte, Ende Februar. Wir hoffen, dass dann ein paar Föhntage dabei sind", so Schaireiter. Das erste Liga-Heimspiel 2024 ist für 29. März anberaumt. Und das hat es gleich in sich: Das Derby gegen Gau-Kontrahent Pfarrwerfen.