Tamsweg will "einstellig bleiben und vermehrt die Jugend einbauen"

Als zweitbestes Rückrundenteam hatte der SC Tamsweg in der vergangenen Saison nahezu die gesamte 1. Landesliga zur Verzweiflung gebracht. Im Herbst 2023 schafften es die Lungauer allerdings nicht mehr, an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Den tabellarischen Spiegel-Spiegel-Schulterblick will der Tabellenneunte künftig tunlichst vermeiden, die Augen stets nach vorne richten.

Luft nach oben

Im Frühjahr 2023 hatten die Tamsweger den Turbo gezündet, sich in beeindruckender Manier aus der Abstiegszone in Sicherheit geballert. "Leider haben wir daran im Herbst in vielen Bereichen nicht anschließen können", seufzt Klubpräsident Harald Moser. Nichtsdestotrotz sind die Lungauer auch heuer wieder auf bestem Wege, die Spielklasse zu halten. Mit 17 gesammelten Points bekleidet Tamsweg den neunten Tabellenplatz. "Grundsätzlich haben wir unser Ziel, einen gesicherten Mittelfeldplatz zu belegen, ja erreicht. Aber wir wissen alle, dass es bei weitem nicht das war, wozu wir imstande sind", sagt Moser.

Tamsweger auf punktereichen Auftakt aus

In der To-do-Liste, welche die Tamsweger im Laufe der Rückrunde abarbeiten wollen, leuchten zwei konkrete Punkte auf. "Einstellig bleiben und im Hinblick auf die Zukunft vermehrt die Jugend einbauen", betont Moser. Am kommenden Wochenende wird mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht Kaprun die elendslang erscheinende Winterpause endgültig für beendet erklärt. Nach einer - aufgrund von etlichen angeschlagenen Spielern - laut Moser "nicht optimalen Vorbereitung", möchte man die drei Punkte unbedingt im Lungau behalten, den vermeintlichen Pflichtsieg einfahren. Ähnlich wie im Hinspiel: Da siegten die Männer von Übungsleiter Davare klar mit 5:0.

Wintertransfers

Zugänge: Filip Hrgovcic (Hrvacki Sokol Mirkovci/CRO), Stefan Schlick (Mariapfarr), Peter Aigner (Mauterndorf)

Abgänge: Mark Stumbecker (Rennweg)

Herbst 2023 auf einen Blick

Höchster Sieg: 5:0 gegen Kaprun

Höchste Niederlage: 0:3 gegen ATSV

Bester Torschütze: Dominik Stumbecker (5)

