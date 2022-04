1.LL-Nachtrag: Grödig 1b gewinnt Kellerduell gegen St. Michael

Details Donnerstag, 07. April 2022 09:57

Gestern Abend wurde das von Sonntag auf Mittwoch verschobene Spiel zwischen der SV Grödig 1b und dem USK St. Michael nachgetragen. Aus diesem Kellerduell, in dem sich der Tabellenletzte und -vorletzte gegenüberstanden waren, ging der zweite Anzug des Regionalligisten als Sieger hervor. Buden von Mohammad Alshahat (2), Alen Muminovic, Dzejlan Halilovic und Oliver Antunovic sorgten schlussendlich für einen klaren 5:1-Erfolg. Für die Gäste aus dem Lungau hatte Thomas König zwischenzeitlich auf 2:1 gestellt.

Fotocredit: SC Tamsweg (ARCHIVBILD)

Heimische Zwei-Tore-Führung aus heiterem Himmel

Die Lungauer starteten auf Grödiger Kunstgrün fulminant. "Sie haben in den ersten 20 Minuten ordentlich gedrückt. Wir konnten uns nur mit hohen Bällen befreien", gestand Heim-Coach Alexander Reinthaler, dessen Crew es im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verstand, ihren notgedrungenen Befreiungsschlägen eine neue Definition zu verleihen und diese in seriöse, taktische Schachzüge zu verwandeln. "Dadurch sind dann echt gute Kontermöglichkeiten entstanden." Zwei dieser schnellen Gegenstöße nützten die Hausherren eiskalt aus, feuerten sich völlig gegen den Spielverlauf mit zwei Goals in Front: In Minute 15 stellte Muminovic auf 1:0, kurz vor der Pause legte Halilovic nach (36.).

Grödigs Boyband hatte den längeren Atem

"Wir haben mit einer Raute gespielt und hatten genau ein Training Zeit, um dieses Spielsystem zu trainieren", griff Reinthaler just vor dem Kellerduell in die Trickkiste. Verbesserungsvorschläge seinerseits gingen kurz nach dem Winterbeginn in die Hose, als ein daraus resultierender Individualfehler der Heimelf St. Michael die Pforte öffnete und König auf 2:1 verkürzte (46.). "Das nehm' ich auf meine Kappe", entschuldigte sich der Grödiger Coach. Der Anschlusstreffer der Gäste verlieh dem Match eine neue Würze, denn im Anschluss lieferten sich beide Teams einen leidenschaftlichen Fight. Reinthaler beäugte eine "Schlacht" mit "gefühlt 25 Fouls". Als im Finish St. Michael jedoch allmählich der Akku ausging, geigten die blutjungen Grödiger noch einmal groß auf. Antunovic (88.) und Doppelpacker Alshahat (87., 89.) schraubten den Sieg im Minutentakt in die Höhe. Zweitgenannter hätte kurz darauf gar noch den Hattrick schnüren können. "Da hat er aber schon abgeschalten gehabt", gab sich Reinthaler unterm Strich auch mit zwei erzielten Hütten seines Schützlings zufrieden. Mit diesem 5:1-Erfolg reichten die Reinthaler-Youngsters die rote Laterne an St. Michael weiter, nur um sich selbst vorübergehend von Platz 15 auf 12 zu katapultieren.

Die Besten bei Grödig 1b: Pauschallob