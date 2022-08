"Alle Neune" für Piesendorf

Details Sonntag, 21. August 2022 13:43

Ein wahres Torfestival bekam man gestern in Strobl zu sehen. Anlässlich der 4. Runde fegten unbändige Hausherren mit 9:1 über den USK Piesendorf hinweg. Nachdem sich der Rückstand zur Pause noch in Grenzen gehalten hatte, brachen bei den Pinzgauer im Verlauf der zweiten Halbzeit alle Dämme.

Fotocredit: SK Strobl

Popovic-Eigentor bescherte Strobl knappe Pausenführung

Der SK Strobl erwischte auf heimischem Boden vor 100 Besuchern einen Auftakt nach Maß. Es lief die fünfte Spielminute, als Gavric früh zum Torjubel abdrehte. Die Gäste aus Piesendorf ließen sich allerdings nicht abschütteln. Rodlbergers Ausgleichstreffer (27.) ließ sogar die Hoffnung auf ein offenes Spiel aufkommen. Nachdem sich bereits ein Pausenunentschieden abgezeichnet hatte, wurd's für die Entleitner-Mannen besonders bitter. Weil Popovic zum Unglücksraben mutierte und den eigenen Keeper überwand, ging's mit einer Strobler 2:1-Führung zurück in die Kabinen.

Strobl im Torrausch

Rund um die Stundenmarke sorgten die Flachgauer schließlich für die Vorentscheidung in diesem Duell. Ein Doppelpack von Rosztiszlav (56., 65.) sowie Gavric (58.) hoben den Vorsprung zwischenzeitlich auf 5:1 an. Und nachdem sich Gavric in Minute 74 zum Schnüren des Triplepacks überreden lassen hatte, sollten aus Piesendorfer Sicht in der Schlussviertelstunde ganz, ganz dunkle Wolken aufziehen. Ein weiteres Eigentor - dieses Mal von Capitano Bernhard Lederer (75.), Riznicsenko (85.) und der eingewechselte Shabanaj (87.) sorgten für eine heimische 9:1-Gala.