St. Koloman bremst Maria Alm im Aufsteiger-Duell aus

Details Samstag, 27. August 2022 21:04

In der 1. Landesliga kam es anlässlich der 5. Runde zum Aufsteiger-Duell zwischen dem USK St. Koloman und dem UFC Maria Alm. Nach Startschwierigkeiten fanden die Taugler immer besser in die Partie und behielten unterm Strich verdient mit 3:0 die Oberhand.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Nord-Meister schlug Süd-Meister

100 Fußballbegeisterte wollten sich das Kräftemessen zwischen dem amtierenden Meister der 2. Landesliga Nord und demjenigen der 2. Landesliga Süd nicht entgehen lassen. Den besseren Beginn verbuchten dabei die Gäste aus dem Pinzgau, die Ball und Gegner gekonnt laufen ließen. "In den ersten fünf Minuten haben wir überhaupt keinen Zugriff gehabt", sagte St. Koloman-Coach Markus Hofer, dessen Boys den anfangs stotternden Motor mit einem Doppelschlag zum Laufen brachten. Erst setzte Raffael Kendlbacher die Murmel aus elf Metern in den rechten oberen Winkel (5.), kurz darauf stand Bruder Silvio nach einem abgewehrten Schorn-Geschoss goldrichtig (8.). "Nach unseren zwei schnellen Toren wurd's ein ziemlich einseitiges Duell. Am Ende hätte unser Sieg durchaus höher ausfallen können", zählte Hofer etliche verjuxte Möglichkeiten. Ein verwandelter Elfer von Christoph Siller markierte noch in Durchgang eins den 3:0-Endstand (29.) - in Hälfte zwei sollten hüben wie drüben keine Tore mehr fallen.

Heimstärke hievt St. Koloman ins obere Tabellendrittel

Mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen können die Verantwortlichen des USK St. Koloman nach fünf gespielten Runden auf einen zufriedenstellenden Saisonbeginn zurückblicken. "Die Ausbeute passt super, allerdings haben wir alle neun Punkte zuhause geholt", stellte Hofer fest. Wie die nächsten Gastspiele aus Sicht der Taugler verlaufen sollen, ist quasi selbsterklärend. "Jetzt müssen wir auch auswärts mal anschreiben." Aktuell rangieren die Tennengauer auf Platz vier.