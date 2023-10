Schwarzach rast gegen Anthering nach Weckruf zum Sieg

Details Samstag, 14. Oktober 2023 18:39

Der SV Schwarzach hat mit einem 3:1-Heimerfolg über den SV Anthering den Sprung in die Top-5 geschafft. Nachdem sich bereits eine Punkteteilung abgezeichnet hatte, stellten David Granegger und Ralph Pertl die drei Points mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit sicher.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Heimelf den Deut effektiver

"Ich musste drei Stammspieler vorgeben, habe aber eine Elf auf den Platz geschickt, die unbedingt gewinnen wollte", sagte Schwarzach-Coach Mario Krimbacher. Dessen personell angeknockten Pongauer kamen in der Anfangsphase mit einem blauen Auge davon, nachdem Anthering zweimal gefährlich vor dem Tor aufgetaucht war. "Da hätten wir auch in Rückstand geraten können", gab Krimbacher zu. Statt Rückstand hieß es in der 41. Minute Führung: Pamminger netzte nach einem Standard zum 1:0 ein.

Drückendes Schwarzach raste im Nachschlag zum Sieg

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit war Krimbacher mit der Performance seiner Crew nicht wirklich zufrieden: "Da haben wir viele hohe Bälle gespielt." Unmittelbar vor der Stundenmarke glichen die Antheringer die Partie aus - Hehenberger streichelte das Leder unter kräftiger Mithilfe von Schwarzach-Goalie Wallner zum 1:1 über die Linie (59.). Als wäre dies ein Weckruf gewesen, drückten die Schwarzacher in der weiteren Folge mächtig auf die Tube. Fast schon zwangsläufig stellte Granegger mit einer schönen Einzelaktion auf 2:1 (91.), Pertl vom Elferpunkt sogar noch auf 3:1 (93.). "Auch wenn wir den Sieg erst in der Nachspielzeit klar gemacht haben, geht er aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung", fand Krimbacher.

