Unbezwingbarer ASV bejubelt Last-Minute-Dreier gegen Hallwang

Details Samstag, 14. Oktober 2023 18:15

Der ASV Salzburg hat seine Ungeschlagen-Serie im Heimspiel gegen den zuletzt stark aufspielenden UFC SV Hallwang mit einem 1:0-Last-Minute-Sieg prolongiert. Damit bleiben die Itzlinger in der 1. Landesliga als einzige Mannschaft nach elf gespielten Runden ohne Niederlage.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ (ARCHIVBILD)

ASV schlug Hallwang spät K.o.

"Wir wären voll auf Rasidovic eingestellt gewesen", verriet ASV-Coach Fritz Oberascher. Der Goalgetter der Hallwanger musste jedoch krankheitsbedingt passen. Somit stellte sich berechtigterweise die Frage: Fluch oder Segen? Eher Fluch wie Oberascher erklärte: "Die Hallwanger waren unberechenbarer als sonst, richtig ungut zu bespielen. Wir hatten über das ganze Spiel Probleme." Die Gäste präsentierten sich gegen die gewohnt spielstarken Itzlinger bestens vorbereitet, ließen nur wenig zu. Die ein oder andere Möglichkeit tat sich für den ASV dennoch auf, brachte man halbzeitübergreifend gleich dreimal das Torgebälk zum Zittern. Nachdem sich alle Beteiligten schon mit einer Nullnummer angefreundet hatten, stachen die Städter doch noch zu. In der 93. Minute war Dedovic nach Morariju mit dem Kopf zur Stelle - 1:0. "Wenn du in der Nachspielzeit das Siegestor machst, ist es natürlich sehr glücklich. Über die 90 Minuten gesehen finde ich aber, dass es schon verdient war", so Oberascher.

Pleitenlose Itzlinger - "Eine geile Geschichte"

Nach elf absolvierten Spieltagen stehen die Itzlinger weiter ohne Pleite da. "Die bisherige Saison verläuft aus unserer Sicht überragend. Dass wir weiter ungeschlagen sind, ist eine geile Geschichte, aber bei uns in der Kabine kein Thema", stellte Oberascher klar. Auf diese Ungeschlagen-Serie möchte man sich in Itzling aus einem ganz speziellen Grund nicht zu sehr versteifen. "Weil das schnell zur Last werden kann, nicht verlieren zu 'dürfen'", betonte Oberascher. Vorne mitspielen wollen die unbezwingbaren ASVler, no na, nach wie vor. Das Erfolgsrezept? "Es gibt nicht viele Mannschaften in dieser Liga, die es - wie wir - spielerisch probieren."

