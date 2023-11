Bergheim nach Sieg im Gasteinertal Winterkönig

Details Samstag, 11. November 2023 14:17

Im Nachtragsspiel der 14. Runde hat sich der Favorit FC Bergheim auswärts beim Underdog SC Bad Hofgastein mit 4:1 durchgesetzt. Mit den eingefahrenen Saisonpunkten 31, 32 und 33 werden die Pilaj-Männer nun als Tabellenführer in die Winterpause gehen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Heimelf fehlte die nötige Effizienz

Weil Neumarkt am vergangenen Wochenende zuhause gegen Hallwang (0:2) umgefallen war, hatte sich für Bergheim gleichzeitig die ganz, ganz große Chance ergeben, mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Bad Hofgastein die Tabellenspitze zu erobern. Auf Dorfgasteiner Geviert erwischten die favorisierten Gäste einen Traumstart. Hindler (8.) und Dockweiler per Kopf (10.) brachten die Blau-Weißen nach gut einer Viertelstunde mit 2:0 voran. In Minute 18 zeigte Schiedsrichter Peitler nach einem Handspiel im FCB-"Sechzehner" auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Cocalic zum 1:2. Bis zum Pausentee schnüffelten die Pongauer das ein oder andere Mal am Ausgleich - aus teils guten Gelegenheiten konnte jedoch kein Kapital geschlagen werden. "Einmal sind wir zu dritt auf den Torhüter gelaufen, leider hat Fischer aber dann die falsche Entscheidung getroffen", erinnerte sich Hofgastein-Trainer Achim Sametreiter an einen Hochkaräter.

Bergheim machte im Affentempo alles klar

Nachdem die Sametreiter-Elf aufgrund der vielversprechenden Endphase der 1. Halbzeit Blut geleckt hatte, machten die Bergheimer kurzen Prozess. Mit einem blitzschnellen Doppelschlag, Ziss (57.) und Dockweiler (58.) trafen binnen weniger Sekunden, räumte der Neo-Winterkönig auch die letzten Steine aus dem Weg. "Da haben wir brutal geschlafen. Somit war's gegessen", stöhnte Sametreiter, für dessen Crew es ein gebrauchter Novembernachmittag war. "Der Gegner war nicht überragend, wir haben's ihm halt zu leicht gemacht - wie schon so oft in dieser Saison." Während der FCB aus der Pole-Position ins Frühjahr starten wird, können sich die Gasteiner als Zwölfter wohl auf einen knackigen Abstiegskampf einstellen.

