Top-3-Team geschlagen! Kellerkind Pfarrwerfen mit "Fingerzeig an die Liga"

Der SC Pfarrwerfen hat beim Liga-Restart zuhause gegen den ASV Salzburg einen Achtungserfolg erzielt. Obwohl die abstiegsbedrohten Pongauer als Underdog ins Duell mit dem Tabellendritten gegangen waren, konnte am Ende des Tages ein sensationeller 3:1-Erfolg zelebriert werden.

Momentum wechselte die Seite

"In den ersten zehn, fünfzehn Minuten war der ASV komplett dominant", gab Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager zu. Nachdem die Städter eine hochkarätige Möglichkeit verballerten hatten und die Pongauer urplötzlich im Konter gefährlich aufgetaucht waren, kippte das Spiel. "Wir haben viel höher angepresst, dem Gegner dadurch die Schneid' abgekauft", sagte Hager, der mit Freude beobachtete, wie Stefano Leutgab (27., 28.) binnen weniger Momente auf 2:0 stellte. Dass bei den Hausherren zur Pause hinten die Null stand, war Keeper Elias Huttegger zu verdanken, der einen Strafstoß der Gäste parierte (44.).

Pfarrwerfen: Harte Frühjahrsvorbereitung fruchtete

In Halbzeit zwei bastelten die Itzlinger zwar am Anschlusstreffer, mehr als ein Alu-Treffer (70.) sollte aber nicht herausspringen. "Wenn in dieser Situation das 2:1 gefallen wäre, hätte es noch einmal ganz eng werden können", wusste Hager. Weil Miller seinen Sturmlauf mit einem Heber über Goalie Schranz hinweg krönte (78.), war der Sack dann endgültig zugeschnürt. Wenngleich den Schlussakkord die Gäste setzten, Danijel Morariju den 3:1-Endstand markierte (85.). "Ein Fingerzeig an die Liga - Pfarrwerfen lebt noch", war Hager nach dem vollen Erfolg gegen den Tabellendritten völlig aus dem Häuschen. Beste Voraussetzung: "Unsere intensive Frühjahrsvorbereitung hat sich bezahlt gemacht. Das Fitnesslevel der Mannschaft ist top."

