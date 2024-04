ATSV-Kunstschuss stoppt Hallwanger Siegeszug

Details Samstag, 06. April 2024 01:19

Nach fünf Siegen hintereinander musste sich der UFC SV Hallwang auswärts beim ATSV Salzburg mit einer Punkteteilung begnügen. Nachdem Lukas Zieher die Flachgauer vorangeballert hatte, drehte Andrej Majetic wenige Augenblicke vor dem Spielende einen Eckball direkt ins Glück.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Ausgleichende Gerechtigkeit

Im Hinspiel hatten die Hallwanger gegen den Aufsteiger einen Last-Minute-Sieg gefeiert, Sebastian Wörndl in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:0 getroffen. Beim Wiedersehen gab's für die Borozni-Truppe die Retourkutsche. Der Sack voller Punkte für die Flachgauer bereits zum Greifen nahe, sorgten die Städter in Person von Andrej Majetic auf den letzten Drücker für ein Unentschieden. "Irgendwann kommt halt alles zurück", nahm's Hallwang-Betreuer Damir Borozni gelassen.

Majetics Kunstschuss brachte Hallwang um den Sieg

In einer hitzigen Partie mit wenigen Torraumszenen schnüffelte der ATSV am Führungstreffer - Mladenovic zirkelte einen Freistoß an die Latte (43.). Derweil wurde der Gast aus Hallwang erst nach dem Pausentee stärker. "In der Halbzeit haben wir auf ein 4-4-2 umgestellt, waren dann viel griffiger", verriet Borozni. Das Erfolgserlebnis folgte auf dem Fuß. In der 68. Minute nutzte Lukas Zieher eine Unsicherheit von ATSV-Keeper Lazar Miodragovic aus und brachte die Murmel im leeren Tor unter. Weil Hallwang die größeren Räume fortan nicht ordnungsgemäß bespielen konnte, blieb den Städtern bis zuletzt die Chance auf eine Ernte. Und diese Chance packten die Bojceski-Buben beim Schopf. In der finalen Minute der regulären Spielzeit zirkelte Andrej Majetic einen Corner direkt zum 1:1-Ausgleich ins Gehäuse (90.). "Im Endeffekt ein gerechtes Ergebnis", fand Borozni.

