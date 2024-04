Leader Bergheim gibt auch gegen Kellerkind Pfarrwerfen Punkte ab

Details Samstag, 27. April 2024 10:04

Für den FC Bergheim ist es auch in Runde 20 nichts mit dem Punktemaximum geworden. Der Spitzenreiter musste sich zuhause gegen den Drittvorletzten SC Pfarrwerfen mit einem 1:1-Unentschieden begnügen, blieb damit zum fünften Mal hintereinander ohne Sieg.

Foto: FC Bergheim (ARCHIVBILD)

Bergheimer Führungstreffer sorgte für Diskussionsstoff

Das Duell zwischen dem Ersten und dem Zwölften gestaltete sich in den ersten 45 Minuten intensiv, kampfbetont und ausgeglichen. "Beide Mannschaften hatten je zwei gute Möglichkeiten", sprach Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager von einem gerecht verteilten Chancenverhältnis. Nachdem alle Beteiligten bereits mit einem torlosen Remis zur Pause gerechnet hatten, gingen die Bergheimer im Endspurt durch Rick Dockweiler nicht unumstritten in Führung (40.). Allen voran die Gäste wollten die Klärungsaktion von Thomas Scherer vor der Linie gesehen haben. "Ich persönlich war zu weit weg, um dahingehend ein Urteil zu fällen. Allerdings hat der Schiedsrichterassistent ohne zu zögern auf Tor entschieden. Für mich ein Zeichen, dass er sich sicher war", meinte Branko Stojanovic, Bergheims Sportlicher Leiter.

Trotz Lucky Punch: Pfarrwerfen trauerte "zwei verlorenen Punkten" nach

Nach der Pause erlangten schließlich die Pfarrwerfener mehr und mehr Oberwasser. "Das ist im Fußball keine Seltenheit, dass die Mannschaft, die in Rückstand liegt, dann noch einmal auf die Tube drückt", sagte Stojanovic. Mario Lienbacher, der zuvor zwei Hochkaräter vernebelt hatte, avancierte in der 93. Minute zum Assistgeber. Dessen punktgenaue Flanke köpfelte Thomas Miller zum Last-Minute-1:1 ein. "Freilich tut's weh, wenn du so spät den Ausgleich bekommst. Über die 90 Minuten gesehen ist das Unentschieden aber gerecht", fand Stojanovic. Aus Hagers Sicht hätte es dann doch ein bisserl mehr sein dürfen. "Vor dem Spiel hätte ich den einen Punkt sofort unterschrieben. Nach dem Spiel sind's zwei verlorene Punkte, weil wir in der zweiten Halbzeit klar besser waren." Hut ab: Die abstiegsbedrohte Baier-Crew bleibt im Frühjahr weiter ohne Pleite.

Tabellenführung wackelt wieder

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison, dass Bergheim im Rückspiegel einen Kontrahenten sieht, der zum Überholmanöver ansetzt. In der Vorwoche konnte der Zweite Neumarkt (2:4 in Schwarzach) die Einladung nicht annehmen. Weil's für den FCB jedoch zum fünften Mal in Folge keinen vollen Erfolg gab, haben die Hajek-Boys heute abermals die Chance auf die Tabellenführung. Die Grundvoraussetzung dafür? Ein Heimsieg gegen den ATSV (6.).

