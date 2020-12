2. Klasse Nord A: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 15:47

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Ersan Useinoski (ASV Taxham)

Endergebnis:



1. Ersan Useinoski (ASV Taxham / 1247 Stimmen)

2. Julian Westermayr (SV Bürmoos 1b / 920 Stimmen)

3. Salih Yay (1. SSK 1919 / 880 Stimmen)

4. Johannes Abraham (SV Hallwang 1b / 639 Stimmen)

5. Emir Cerimagic (ASV Taxham / 122 Stimmen)

6. Ferat Bulakli (1. SSK 1919 / 48 Stimmen)

7. Manuel Pink (SV Bürmoos 1b / 25 Stimmen)

8. Ronald Reiter (Leopoldskron-Moos / 7 Stimmen)

9. Lukas Klinger (1. SSK 1919 / 6 Stimmen)

10. Roland Prünster (Straßwalchen 1b / 5 Stimmen)