Leader Schleedorf prolongiert Straßwalchens tabellarische Talfahrt

Details Montag, 11. April 2022 21:04

Für die SV Straßwalchen 1b gab zum zweiten Mal en suite nichts zu holen. Eine Woche nach der 1:2-Heimniederlage gegen Thalgau 1b musste sich die Rizvanovic-Elf im Derby gegen den USV Schleedorf wiederum mit 1:2 geschlagen geben. In der Tabelle rutschte die zweite Garnitur des Salzburg-Ligisten, die als Leader in die Frühjahrsmeisterschaft gestartet war, auf Platz drei ab.

Fotocredit: SV Straßwalchen 1949

Leader schlug Herbstmeister hauchzart

Der Leader ging gegen die blutjungen Herren in Grün und Weiß in der 20. Spielminute durch ein Goal von Dominik Kostic in Front. Die Führung der Heimelf dauerte jedoch nicht lange, denn nur wenige Sekuden später glückte den Gästen in Person von Anel Bradaric der Ausgleich zum 1:1 (21.). Kurz nach einer gespielten Stunde sollten die Schleedorfer endgültig auf den Siegeszug springen, als Florian Mangelberger seine Farben neuerlich voranballerte - 2:1 (63.). Dieser Treffer bleib spielentscheidend, Schleedorf brachte den knappen Vorsprung über die Ziellinie.

Während die Yay-Boys ihren Thron erfolgreich verteidigten und nach 13 absolvierten Runden die 2. Klasse Nord A anführen, rutschten die Straßwalchner auf Position drei zurück. Am nächsten Wochenende muss Schleedorf zur Hallwanger 1b (6.), Straßwalchen 1b bekommt es auf heimischem Geviert mit Schlusslicht 1. SSK zu tun.

2. Klasse Nord A: USV Schleedorf – SV Straßwalchen 1b, 2:1 (1:1)

63 Florian Mangelberger 2:1

21 Anel Bradaric 1:1

20 Dominik Kostic 1:0