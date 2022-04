Tabellenführung futsch! Thalgau 1b überrascht Straßwalchen 1b

Details Sonntag, 03. April 2022 12:29

Just zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft hat der SV Straßwalchen 1b seine Leaderposition verloren. Der Herbstmeister der 2. Klasse Nord A musste sich im Heimspiel gegen die UFV Thalgau 1b überraschenderweise mit 1:2 beugen. Neuer Tabellenführer ist der USV Schleedorf, der beim 5:1 in Leopoldskron zu überzeugen wusste. Im dritten Spiel der 12. Runde bezwang der Lieferinger SV Schlusslicht 1. SSK 4:1. Die beiden Sonntagspartien wurden bereits abgeblasen.

Fotocredit: SV Straßwalchen 1949 (ARCHIVBILD)

Last-Minute-Pleite für Leader

Nichts war's mit der Thronverteidigung für die Straßwalchener 1b. Der Herbstchamp musste sich gestern Abend im 1b-Duell mit Sorgenkind Thalgau hauchdünn 1:2 geschlagen geben. Zwar konnten die Grün-Weißen die Gäste-Führung, herbeigeführt von Andreas Greisberger (23.), zur Mitte des zweiten Durchgangs in Person von Anel Bradaric egalisieren (70.), weil Florian Schmidhuber im Nachschlag ins Schwarze traf (92.), stand man unterm Strich allerdings mit leeren Händen da.

Schleedorf klettert vorübergehend auf Platz eins

Stunden zuvor hatten die Schleedorfer auswärts bei Leopoldskron nur wenig Mühe, siegten mit 5:1. Ein Doppelpack von Florian Mangelberger (28. Elfer, 88.) sowie die Treffer von Manuel Schleicher (4.), Patrick Mangelberger (85.) und Okan Sari (40.) sorgten für eindeutige Verhältnisse. Heim-Boy Angerer war in Minute 38 der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer gelungen. In der Tabelle lacht die Yay-Crew nach dem zwölften Spieltag vorerst vom Sonnenplatz und kann nur noch von Taxham (ein Spiel weniger), das an diesem Wochenende spielfrei war, überholt werden.

Liefering drehte nach Rückstand auf

Ebenfalls siegreich gestaltete sich der Fußballnachmittag für den Lieferinger SV zuhause gegen den 1. SSK. Die Götsch-Truppe drückte nach zeitigem 0:1-Rückstand (SSK-Tor: Gerhard Scheidler) im Anschluss mächtig auf die Tube. Erst markierte Tarek Moussa das 1:1-Pausenresultat (27.), in Abschnitt zwei lotsten Mirsad Omeradzic (54.), Gabar Mahmud (59.) und Anton Lukacevic (67.) den LSV endgültig auf die Siegerstraße.

Abgesagt:

Hallwang 1b - Bergheim 1b

Neumarkt 1b - Bürmoos 1b