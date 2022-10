Bergheim 1b besiegt Taxham im Liga-Gipfel

Details Montag, 24. Oktober 2022 21:43

Die FC Bergheim 1b hat am vergangenen Wochenende für eine Wachablöse in der 2. Klasse Nord A gesorgt. Der zweite Anzug des Salzburg-Ligisten zwang mit dem ASV Taxham den nunmehrigen Ex-Tabellenführer 2:1 in die Knie.

Doppelpacker Mohammad als gefeierter Held

Mit 21 Points aus neun Partien waren die Taxhamer ohne Saisonniederlage an die Stadtgrenze gereist. Vor knapp 100 Besuchern waren es jedoch die heimischen Bergheimer, die einen echten Traumstart bejubeln durften. Es lief die fünfte Spielminute, als Abdullah Mohammad auf 1:0 stellte.

Unmittelbar nach dem Pausentee schwächten sich die Gäste selbst. Der gelbverwarnte Ermin Rasidovic sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte (48.). In Überzahl gelang es der FCB 1b den Vorsprung zu verdoppeln: Wieder war Mohammad zur Stelle (79.). Marko Koller glückte vom Elferpunkt zwar noch der Anschluss (89.) - die Premierenniederlage konnten die Taxhamer aber nicht mehr verhindern.