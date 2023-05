Last-Minute-Umfaller für Leopoldskron gegen Bergheim 1b

Details Montag, 08. Mai 2023 14:07

Für den UFC Leopoldskron-Moos gestaltete sich das Heimspiel gegen die FC Bergheim 1b denkbar bitter. Nachdem es in der Landeshauptstadt schon stark nach einer überraschenden Punkteteilung gerochen hatte, schlug der Tabellenzweite im Nachschlag doch noch zu. Endstand: 2:1 für die im Vorfeld favorisierten Bergheimer!

Bergheim 1b mit langem Atem

Fast schon erwartungsgemäß beförderte Andreas Tiefenthaler das Leder zum 1:0 der Gäste in die Maschen (26.). Umgeswitched auf den Jetzt-erst-recht-Modus hatte Oliver Mayr Minuten danach die passende Antwort parat (32.). Mit dem 1:1 verabschiedeten sich beide Teams in Richtung Kabinen.

In Durchgang zwei mussten sich die 100 Besucher lange gedulden, ehe es den nächsten Torerfolg zu bestaunen gab. Fürs Tabellenschlusslicht äußerst herb: Andreas Tiefenthalers zweiter Streich folgte in der dritten Minute der Nachspielzeit. In der Tabelle bleibt die zweite Garnitur der Bergheimer zwei Punkte hinter Spitzenreiter Taxham auf Platz zwei, Leopoldskron weiter Letzter.

2. Klasse Nord A: UFC Leopoldskron - Moos – FC Bergheim 1b, 1:2 (1:1)

93 Andreas Tiefenthaler 1:2

32 Oliver Mayr 1:1

26 Andreas Tiefenthaler 0:1

