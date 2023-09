Okan Sari führt Schleedorf im Kellerduell zum Sieg

Details Montag, 11. September 2023 12:00

Gestern Sonntag standen sich mit der Union Henndorf 1b und dem USV Schleedorf zwei Kellerkinder gegenüber. Das bessere Ende gab's dabei für den Absteiger, der sich dank eines Doppelpacks von Okan Sari mit 2:0 durchsetzte.

Zweierpacker Sari avancierte zum Henndorf-Sargnagel

Die Schleedorfer präsentierten sich im Match der beiden Sorgenkinder von Beginn an griffiger. Nachdem Manuel Schleicher, Markus Leymüller und Okan Sari schon akribisch am Führungstreffer gebastelt hatte, stellte Letztgenannter kurz vor dem Pausentee vom Elferpunkt auf 0:1 (43.).

Mitte der zweiten Halbzeit rauschte Routinier Josef Bruckmoser an der Vorentscheidung vorbei, als er eine große Doppelchance vergab. So wurde der Deckel erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit draufgepackt. Wieder war Okan Sari zur Stelle und krönte seine tolle Leistung mit einem geschnürten Doppelpack - 0:2 (90.).

2. Klasse Nord A: Union Henndorf 1b – USV Schleedorf, 0:2 (0:1)

90 Okan Sari 0:2

43 Okan Sari 0:1

