1b und "Erste" siegen - Traumwochenende für Eugendorf

Das vergangene Wochenende war für den USC Eugendorf ein mehr als erfreuliches. Während die 1b im Liga-Kracher mit einem Sieg gegen Verfolger St. Georgen ihren Sonnenplatz verteidigte, glückte der "Ersten" in der Salzburger Liga gegen den SV Bürmoos der gewünschte Befreiungsschlag.

Suppan-Männer grüßen weiterhin vom Thron

Die Eugendorfer 1b bleibt in der 2. Klasse Nord A das Maß aller Dinge. Der zweite Anzug des Salzburg-Ligisten setzte sich auswärts bei Verfolger St. Georgen durch und behauptete somit den ersten Tabellenplatz. Benjamin Grössinger brachte die Grün-Weißen in Minute 9 voran, später machte Mario Artmüller vom Elferpunkt den Sack zu (73.).

Premierensieg für Neo-Coach Hamzic

Ebenfalls jubeln dufte die Eugendorfer "Erste" vier Stockwerke oberhalb. Die von Neo-Übungsleiter Sadat Hamzic trainierte Truppe, die in der laufenden Saison bis dato nicht wirklich in die Gänge gekommen war, zwang mit Bürmoos ein Top-4-Team in die Knie. Christopher Mayr (55.) und Lauritz Költringer (63.) stellten zu Beginn des zweiten Abschnittes die Weichen auf Heimsieg. Mehr als der Anschlusstreffer, der duch ein Eigentor von Patrick Berner (68.) zustande gekommen war, wollte dem SVB nicht gelingen.

