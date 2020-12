2. Klasse Nord B: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 15:48

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Andre Josic (SC Golling 1b)

Endergebnis:



1. Andre Josic (SC Golling 1b / 2103 Stimmen)

2. Christian Leitner (SSC Großgmain / 874 Stimmen)

3. Benjamin Rosner (UFC Hallein 1b / 720 Stimmen)

4. Johannes Gehmacher (UFC Bad Vigaun / 535 Stimmen)

5. Daniel Todorovic (UFC Hallein 1b / 493 Stimmen)

6. Andreas Schleifer (SSC Großgmain / 457 Stimmen)

7. Michael Putz (SK Adnet 1b / 387 Stimmen)

8. Patrick Ladner (UFC Siezenheim 1b / 227 Stimmen)

9. Andreas Deutinger (UFC Hallein 1b / 195 Stimmen)

10. Filip Zaric (UFC Hallein 1b / 145 Stimmen)