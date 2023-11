2. Klasse Nord B: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2023

Details Dienstag, 07. November 2023 09:40

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der 2. Klasse Nord B geprägt. Was sich in den insgesamt 75 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Kapo Andreas Weilhammer (rechts) lacht mit seinen Elsbethenern von der Tabellenspitze.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Herbstmeister und Winterkönig: Elsbethen

Bisherige Spiele: 75 von 135

Ligatore (gesamt): 361 (4,81 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Elsbethen, Hallein 1b (beide 56)

Wenigste kassierte Gegentore: Hallein 1b (18)

Wenigste erzielte Tore: Großgmain (16)

Meiste kassierte Gegentore: Puch 1b (84)

Torreichstes Spiel: SAK 1b 14:1 Puch 1b

Bestes Heimteam: Hallein 1b (8 Spiele, 22 Punkte)

Schwächstes Heimteam: Golling 1b (6 Spiele, 6 Punkte)

Bestes Auswärtsteam: Croatia Salzburg (7 Spiele, 13 Punkte)

Schwächstes Auswärtsteam: Puch 1b (8 Spiele, 0 Punkte)

Remiskönige: Hallein 1b, Croatia Salzburg (beide 3)

Fairste Mannschaft: Siezenheim 1b (20 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Croatia Salzburg (103 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): Großgmain (4)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Niklas Gutknecht (Großgmain, 8)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Oluwatosin Ayetigbo Hallein 1b 22 Tore 2. Adis Mehic Bad Vigaun 20 Tore 3. Alkali Kamara SAK 1b 16 Tore 4. Luca Reimer Siezenheim 1b 13 Tore 5. David Schabhüttl Bad Vigaun 11 Tore

