Lagerkoller! Muhr will endlich raus aus dem Tabellenkeller

Details Donnerstag, 27. Juli 2023 00:08

Dass der USK Muhr in der 2. Klasse Süd einen der "billigen" Plätze bekleidet, soll künftig der Vergangenheit angehören. Hochmotiviert und voller Tatendrang wollen die Lungauer heuer deutlich höher hinaus und peilen ein Plätzchen im tabellarischen Mittelfeld an. Die bisherigen Auftritte im Salzburger Landescup dürften den Schiefer-Boys gewiss Selbstvertrauen eingehaucht haben...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Tabellenmittelfeld als Muhrer Reiseziel

Nach dem Abstieg im Sommer 2019 aus der 1. Klasse Süd war der USK Muhr in der 2. Klasse Süd permanent im Süden der Tabelle zu finden. Sowohl in den beiden Corona-Saisonen als auch 2021/22 (12.) sowie 2022/23 (14.) galten sportliche Erfolge des Lungauer Klubs als Rarität. "Ja, die letzten Jahre sind nicht so gut gewesen. Ich hoffe, dass sich das so schnell wie möglich wieder ändert", gab Muhr-Übungsleiter Robert Schiefer seine persönlichen Wünsche preis. Konkret möchte Schiefer mit seinen Schützlingen heuer um einen Mittelfeldplatz mitspielen.

Mit breiter Brust zu Meisterkandidat Mühlbach/Hkg.

Dass dieses Wunschdenken nicht von irgendwoher kommt, konnten die Muhrer bereits in den ersten beiden Pflichtspielen unter Beweis stellen. In der 1. Landescup-Runde wurde Großarl eliminiert, am vergangenen Dienstagabend musste im Zuge der 2. Runde Mariapfarr dran glauben. "Beide Siege haben wir uns erarbeitet und verdient", fügte Schiefer stolz hinzu. Positiv: Im Vergleich zur Mannschaft der letzten Saison wurden keine Abgänge verzeichnet. Mit Comebacker Dominik Trausnitz und den zwei Youngsters, Moritz Aigner und Eric Pleschberger, wurde der Kader sogar erweitert. "Hinzu kommt noch Fabian Pfeifenberger, der nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung steht. Das fühlt sich auch wie ein Neuzugang an", so Schiefer weiter. Der Startschuss in der 2. Klasse Süd fällt übrigens schon am kommenden Wochenende. Da bekommen es die Schiefer-Buben gleich mit Mühlbach/Hkg. zu tun - dem Vizemeister der Vorsaison und neuerlichem Titelanwärter...

Sommertransfers 2023

Zugänge: Dominik Trausnitz (zurück nach Karrierepause), Moritz Aigner, Eric Pleschberger (beide eigener Nachwuchs)

Abgänge: keine

Bisherige Spiele

Landescup

3:0 gegen Großarl (1. Klasse Süd)

3:2 gegen Mariapfarr (1. Klasse Süd)

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei