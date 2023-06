Unterhaus-Kehraus: Teenager Hasic schnürt Hattrick bei Filzmoos-Sieg

Details Donnerstag, 15. Juni 2023 11:18

Der USK Filzmoos hat das 1839. und zugleich letzte Spiel dieser Unterhaus-Saison mit 3:1 für sich entscheiden können. Auf heimischem Boden zog Erwin Hasic die volle Aufmerksamkeit auf sich. Der Bosnier steuerte gegen die SK Bischofshofen 1b einen Hattrick bei.

Gelungener Saisonabschluss für Filzmoos

Im Filzmooser Mützenstadion stand am gestrigen Mittwochabend das allerletzte Saisonspiel am Programm. Nicht nur das der 2. Klasse Süd, sondern auch das des gesamten Salzburger Unterhauses. Dabei sollte dem blutjungen Erwin Hasic, Baujahr 2005, der Knopf aufgehen. Der Bosnier in den Reihen der Heimischen traf beim 3:1-Erfolg über die 1b-Truppe der Bischofshofener in dreifacher Ausführung (14., 21., 49.). Tolunay Esenbahar glückte für die Regionalliga Fohlen kurz vor der Pause der zwischenzeitliche Anschluss (38.). Für Hasic waren es übrigens die Saisontreffer zwei, drei und vier. Bei der 1:7-Heimniederlage Anfang Juni gegen Wagrain hatte sich der Teenager für den Ehrentreffer verantwortlich gezeigt.

