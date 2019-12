2. Landesliga Nord - Marco Taschwer (USV Elixhausen) ist "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 11:00

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 1.150.000 Stimmen abgegeben. Ligaportal bedankt sich bei allen Spielern, Trainern, Funktionären und Fans für die rege Teilnahme und wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.

2. Landesliga Nord - "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019 ist...

Marco Taschwer (USV Elixhausen) mit 2488 Stimmen.

# Spieler Team Votes 2. Denis Andric ASV Salzburg 862 3. Sandro Cokic Heeres SV Wals 850 4. David Reichinger FC Hallein 04 500 5. Emrah Mehmedovic USK Gneis 199

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten