Hochsouveräner ATSV stellt nächsten Titel-Mitfavorit kalt

Drei Wochen nach dem 3:1-Sieg über Mattsee konnte der ATSV Salzburg, selbst brandheißer Titelkandidat, mit dem USC Faistenau einen weiteren Mitfavorit auf den Meisterschaftgewinn in der 2. Landesliga Nord putzen. Im Duell "Dritter gegen Erster" setzten sich die Pavlovic-Schützlinge hauchdünn mit 1:0 durch. Der alles entscheidende Treffer war den Städtern durch Dusan Stojkov in der Überspielzeit vom Elfmeterpunkt gelungen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

ATSV-Geduld wurde spät belohnt

"Es war über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor", zauberte ATSV-Coach Milan Pavlovic der mehr als souveräne Auftritt seiner Crew ein breites Lächeln ins Gesicht. Während die Faistenauer mit vielen weiten Bällen agierten und punktuell im Konter Nadelstiche setzten, ließen die Städter in der Defensive nichts, aber auch gar nichts zu und verballerten vorne viele gute Möglichkeiten. Nachdem es - trotz großer Überlegenheit der Gäste - schon stark nach einer Nullnummer gerochen hatte, sollte sich das Warten und Bangen von Pavlovic und Co. doch noch bezahlt machen. Es lief mittlerweile die zweite Minute der Nachspielzeit, als Stojkov einen Strafstoß zum vielumjubelten Last-Minute-Erfolg verwandelte - 0:1. In Unterzahl, denn Minuten zuvor hatte Radivojevic wegen Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte gesehen (86.). "Ein verdienter Sieg", kamen auch bei Pavlovic keine Zweifel auf.

Ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze

Mit fünf Siegen in fünf Partien führt der ATSV Salzburg mit einer blütenweißen Weste das Zwischenklassement der 2. Landesliga Nord an. Der Abstand zum Zweiten Mattsee und Dritten Köstendorf, die jeweils schon einen Niederlage einstecken mussten, beträgt drei Zähler. "Wir haben das Maximum herausgeholt. Damit sind wir logischerweise sehr zufrieden", grinste Pavlovic, der von einem nicht ganz so einfachen Saisonstart berichtete: "Viele meiner Spieler waren auf Urlaub - da hat jeder Sieg gutgetan. Und dass wir mit Mattsee und Faistenau schon zwei direkte Konkurrenten schlagen konnten, ist natürlich umso besser." In der nächsten Woche wartet auf das Pavlovic-Kollektiv bereits das nächste Top-Team - der USV Elixhausen.