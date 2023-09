Staubtrockener Plainfeld-Sieg in Faistenau

Details Sonntag, 10. September 2023 09:58

Der USV Plainfeld hat im Duell zweier Titelaspiranten deutlich die Oberhand behalten. Die Königseder-Truppe, die auf allen Linien überzeugen konnte, setzte sich auswärts beim USC Faistenau staubtrocken mit 3:0 durch.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Plainfeld besiegte Faistenau "überraschend klar"

Die Plainfelder präsentierten sich auswärts in Faistenau in absoluter Tabellenführer-Manier. "Wir hatten das Geschehen von Anfang an im Griff, haben einen feinen Fußball gespielt und waren gegen den Ball sehr bissig", konstatierte Plainfeld-Trainer Florian Königseder. Nach exakt einer Viertelstunde legte Fabian Stöllinger die Murmel zum 0:1 ins lange Eck, Durak (51.) nach Lesjak-Energieanfall und Schöndorfer (71.) packten in Durchgang zwei den Deckel drauf. "Unterm Strich waren die Faistenauer mit dem 3:0 eigentlich noch gut bedient", sagte Königseder, dessen Schützlinge beste Möglichkeiten für einen noch höheren Triumph ausgelassen hatten. "Von Faistenau ist wenig gekommen. Der Sieg war verdient und überraschend klar."

Während Plainfeld nach sechs gespielten Runden weiter vom Platz an der Sonne winkt, müssen sich die Faistenauer an diesen Tagen mit einer Position im Tabellenmittelfeld begnügen. Die Lämmerhofer-Crew, für die bis dato erst sieben Zähler herausgesprungen sind, rangieren auf Rang acht.

