Sieben Plätze gutgemacht! Auswärtssieg hievt Abersee in die Top-5

Details Montag, 18. September 2023 13:08

Der USC Abersee hat sich gestern Sonntag mit einem Auswärtssieg in Grödig vom Tabellenkeller in die Top-5 katapultiert. Vor diesem Spieltag auf Position zwölf gelegen, bekleiden die Kicker von Trainer Jürgen Wüstenhagen nun den fünften Platz.

Fotocredit: USC Abersee

Abersee auf tabellarische Klettertour, Grödig 1b neues Schlusslicht

In einer ausgeglichenen Partie vor rund 70 Besuchern durchbrach Abersee-Knipser Bence Peter in der 22. Minute die Torsperre. Nachdem Enis Jashari im Finish der ersten Halbzeit der Ausgleichstreffer gelungen war (38.), hatten die Gäste die passende Antwort parat. Wenige Augenblicke nach dem 1:1 brachte Beniamin Tescu die Wüstenhagen-Buben wieder voran (40.). Wahrlich nicht unverdient, zumal die Aberseer darüber hinaus einmal an der Torumrandung gescheitert waren.

Rund um die Stundenmarke packte die Gastelf schließlich den Deckel drauf - Ebrima Ndure erzielte das 1:3 (61.). Für den vierten Abersee-Treffer sollten etwas später wenige Zentimeter fehlen. Tescu verbuchte den zweiten Alu-Treffer an diesem Fußballnachmittag (73.). Der aktuelle Blick auf das Zwischenklassement der 2. Landesliga Nord dürfte die USCler wieder etwas positiver stimmen. Mit den drei eingesackelten Punkten machte man sage und schreibe sieben Plätze gut. Die blutjungen Grödiger stürzten hingegen auf die letzte Position ab.

