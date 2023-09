Erstes Derby seit 28 Jahren: Abersee serviert Strobl ab

Details Samstag, 23. September 2023 22:36

USC Abersee gegen den SK Strobl - ein Derby, das es zuletzt vor 28 Jahren gegeben hatte. Beim ersehnten Wiedersehen gab's die glücklichen Gesichter ausschließlich im heimischen Lager. Die Wüstenhagen-Männer siegten mit 4:0.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Abersee wesentlich effektiver

"Ein richtiges Derby", wurden laut Abersee-Trainer Jürgen Wüstenhagen dem Nachbarschaftsduell gegen Strobl alle klassischen Zutaten beigemengt. Vor einer herrlichen Kulisse von etwa 800 Besuchern drückte Tescu nach einer zunächst abgewehrten Freistoßflanke staubtrocken zur heimischen Führung ab (16.). Bitter: Für den 1:0-Schützen war der Arbeitstag wenige Augenblicke danach schon wieder vorbei. "Ein 'Ziagerl', das er sich beim Tor zugezogen hat", vermeldete Wüstenhagen. Die Platzherren sollten noch vor dem Pausentee für die vermeintliche Vorentscheidung sorgen. Erst traf Ndure akrobatisch per Fallrückzieher (26.), danach staubte Braunstein nach einem Lattenkopfball von Urthaler zum 3:0 ab (35.). "Das Pausenergebnis täuschte. Bei einem 3:2 hätten wir auch nicht jammern dürfen", beäugte Wüstenhagen eine heroische Rettungsaktion von Kapo Stadlmann sowie einen Alu-Treffer der Strobler.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Strobl blieb trotz Überzahl ohne Torerfolg

In der zweiten Halbzeit verschärften die Strobler noch einmal das Tempo. "Sie haben gedrückt und bis zum Schluss nicht aufgegeben - auch nach dem 4:0 nicht", so Wüstenhagen weiter. Der vom Aberseer Übungsleiter angesprochene vierte Treffer fiel in der 64. Minute, als Ndure zwei Gäste austanzte und den Ball in die Maschen legte. Momente zuvor war der gelbverwarnte Goritschnig mit der Ampelkarte vom Grün gefolgen (61.). Weil die Svalina-Elf nach dem vierten Nackenschlag nicht mehr zwingend genug agierte, musste sie die kurze Heimreise mit einer torlosen Pleite im Gepäck antreten. Ganz zur Verwunderung Wüstenhagens: "Das Spiel hätte auch 4:3 ausgehen können."

