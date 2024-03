Seekirchen 1b schockt Elixhausen im Topspiel

Details Sonntag, 24. März 2024 11:35

Im Topspiel der 15. Runde konnte sich die viertplatzierte SV Seekirchen 1b beim Tabellenzweiten USV Elixhausen deutlich mit 6:2 durchsetzen. In Torlaune: Danylo Plakhtyria erledigte die Elixhausener in Durchgang eins mit einem Hattrick und einer Vorlage quasi im Alleingang. Am Abend zuvor hatte der Ukrainer auch in der Salzburger Liga zugestochen.

Fotocredit: SV Seekirchen (ARCHIVBILD)

Elixhausen von Seekirchen 1b überrumpelt

"Wir waren klar besser, klar überlegen", bilanzierte Seekirchen-Coach Markus Scharrer. Dessen Kicker - vor diesem 15. Spieltag auf Rang vier positioniert - ließen dem ersten Plainfeld-Verfolger von Anfang an keine Chance und zogen schon früh auf und davon. Allen voran Danylo Plakhtyria rührte gehörig um. Der Angreifer, der am Freitagabend die "Erste" gegen den SAK mit seinem Treffer auf die Siegerstraße gelotst hatte, schnürte einen lupenreinen Hattrick (9., 22., 38.) und legte zudem den Treffer von Kumpane Orlando Seminerio (12.) mustergültig auf. "Er hat eine Bombenpartie gespielt", streute Scharrer seinem Offensivmann viele Rosen. Elixhausen glückte kurz vor dem Pausentratsch in Person von Lamin Manga das 1:4 (42.).

Scharrer-Elf machte halbes Dutzend voll

Ähnlich einseitig verlief auch die zweite Halbzeit, in der die Salzburger-Liga-Fohlen weiter nachlegten. Erst schenkte Maximilian Jakovljevic den Platzherren ein fünftes Tor ein (68.), Sekunden danach machte der eingewechselte Markus Lugstein das halbe Dutzend voll (69.). Für Ergebniskosmetik sorgte Ermin Hasic mit seinem Tor zum 2:6 (79.). "Eine gute Mannschaftsleistung mit einem überragenden Danylo. Leider haben wir zwei Gegentore bekommen", resümierte Scharrer.

