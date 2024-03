Eingesteckt und ausgeteilt! Abersee lässt auf Klatsche Kantersieg folgen

Details Montag, 01. April 2024 00:34

Wie schnelllebig der Fußball sein kann, zeigte sich für den USC Abersee in der 2. Landesliga Nord. Eine Woche nach der schlimmen 1:8-Derbyniederlage in Faistenau holten die Wüstenhagen-Buben zum großen Rundumschlag aus. Der Leidtragende war dabei der USC Mattsee, der mit 0:6 unterging.

Rehabilitation geglückt

Zum Frühjahrsauftakt am vergangenen Wochenende war Abersee in Faistenau böse mit 1:8 verprügelt worden. Getreu dem Motto "Neue Runde, neues Glück" schafften die Kicker rund um Übungsleiter Jürgen Wüstenhagen eine Wiedergutmachung in höchst beeindruckender Manier. Mit einem furiosen 6:0-Heimerfolg wurde nicht nur das Osterfest gerettet, nein, die Welt per se scheint in Abersee nun wieder in Ordnung.

Ndure und Peter teilten sich Man-of-the-Match-Award

Der Tabellenfünfte aus Mattsee konnte das Duo Ebrima Ndure/Bence Peter nicht bändigen. Nachdem Ndure in Halbzeit eins doppelt, Peter einmal genetzt hatte, tauschten die Protagonisten in den zweiten 45 Minuten die Rollen. Zwei erfolgreich geschnürte Hattricks machten für die losgelassenen Aberseer das halbe Dutzend voll.

2. Landesliga Nord: USC Abersee – USC fahr(T)raum Mattsee, 6:0 (3:0)

92 Bence Peter 6:0

85 Bence Peter 5:0

60 Ebrima Ndure 4:0

23 Bence Peter 3:0

14 Ebrima Ndure 2:0

10 Ebrima Ndure 1:0

