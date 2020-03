"Sie waren mit Abstand die Besten und Konstantesten" - Leader St. Martin/T. wäre für Verfolger SK Maishofen der verdiente Meister

Details Montag, 30. März 2020 12:44

Der SK Maishofen kann erhobenen Hauptes und zufrieden auf eine Herbstmeisterschaft zurückblicken, die im Endeffekt den zweiten Tabellenplatz und eine äußerst gute Ausgangslage für den zweiten Saisonabschnitt brachte. Allerdings lassen momentan die, von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen keine Fortsetzung der Meisterschaft zu - der Spielbetrieb in der 2. Landesliga Süd wurde vorerst unterbrochen. Wie die Lage aktuell in Maishofen ist, schildert uns SKM-Sektionsleiter Philipp Eder.

LIGAPORTAL: "Philipp, deine Gedanken über die aktuelle Corona-Krise?"

PHILIPP EDER: "Ehrlich gesagt habe ich anfangs die Berichterstattung über die Fälle in China nicht so dramatisch für Europa und folglich auch Österreich gesehen. Mittlerweile hat sich die Situation auf gefährliche Art und Weise weltweit ausgebreitet. Ich habe jedoch Vertrauen in unsere Politik, dass deren Handeln samt ihren Maßnahmen für die Bevölkerung positiv beiträgt, sodass wir keine Verhältnisse wie in anderen Ländern, beispielsweise Italien und Spanien oder auch China und USA haben werden. Ich möchte damit sagen, dass ich gerade in Zeiten wie diesen stolz und froh bin, in Österreich leben zu dürfen. Den Erkrankten samt ihrem Umfeld möchte ich alles Gute wünschen und dass sie bald wieder genesen."

LIGAPORTAL: "Begrüßt du die Maßnahmen, die von der Bundesregierung getroffen wurden und an die wir uns zu halten haben?"

PHILIPP EDER: "Die Maßnahmen der Bundesregierung waren und sind notwendig und ich halte mich, wie auch meine Familie, strikt an diese Einschränkungen. Meine Familie rückt in dieser Zeit noch 'enger' zusammen und gemeinsam werden wir diese Phase überbrücken. Die Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut, mit dem wir keinesfalls leichtfertig umgehen sollten. Daher kann ich nur an die Mitmenschen appellieren, sich an die Maßnahmen, die uns derzeit natürlich einschränken, zu halten. Die Zeit geht in Windeseile vorüber, beträgt aber nur einen Bruchteil unseres ganzen Lebens. Und es ist unsere Pflicht, unsere Eltern, Großeltern und alle Mitmenschen zu schützen. Schützen wir andere, so schützen wir auch uns selbst."

LIGAPORTAL: "Wie geht der SK Maishofen mit dieser Thematik, oder besser gesagt Problematik um?"

PHILIPP EDER: "Auch als Verein gehen wir mit der Situation so um, wie es uns vorgegeben wird. Es ist unsere Aufgabe als Verein unseren Sportlern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohl und sicher fühlen können. Als die Schließungen der Schulen beschlossen wurden, haben wir sofort unseren Nachwuchsbereich ausgesetzt und wollten vorerst mit der Kampfmannschaft zumindest ein Freitagtraining inklusive Lagebesprechung (am 13. März) durchführen. Mein Bauchgefühl brachte mich aber mittags von dem geplanten Training zur Entscheidung, dass es sinn- und verantwortungsvoller ist, auch dieses Training schon abzusagen. Diese Maßnahme hat sich spätestens ein bis zwei Tage später als goldrichtig herausgestellt."

LIGAPORTAL: "Die Vorbereitung auf den heißen Titelkampf lief ja bereits auf Hochtouren. Was bedeutet diese Zwangspause nun für die Kicker?"

PHILIPP EDER: "Für unsere Spieler tut mir die Situation wirklich leid. Sie haben bis zur Unterbrechung, in überwiegender Mehrheit, eine ordentliche Frühjahrsvorbereitung absolviert und dann kam es leider zu diesen Umständen. Ein Brett vor dem Kopf für uns alle. Wir haben einige sehr fleißige und initiative Spieler, welche sich alleine fit halten und dies auch gegenüber dem Trainer und mir freiwillig dokumentieren. Freiwilligkeit ist unser Credo: Wir wollen unsere Burschen nicht zu Trainings verpflichten, ob 'Corona-Zeit' oder Normalbetrieb. Die Fußballer machen den Sport als Hobby und daher obliegt es ihnen, ob sie trainieren oder nicht. Wer es freiwillig und gerne macht, macht es auf Dauer besser."

LIGAPORTAL: "Stehst du bzw. ihr regelmäßig in telefonischen Kontakt mit den Spielern?"

PHILIPP EDER: "Der Trainer und ich pflegen regelmäßigen Kontakt zur Mannschaft. Der Trainer telefoniert vereinzelt mit Spielern, da er in der Whats-App-Gruppe der Mannschaft nicht dabei ist. Auch ich als Sektionsleiter habe zumindest einmal wöchentlich Kontakt über Whats-App zur Mannschaft. Dabei geht es weniger um Überprüfung ihrer Aktivitäten, sondern vielmehr frage ich nach ihrem Gesundheitszustand und auch dem ihrer Familien nach. Das ist für mich - bei allen Blicken auf Meisterschaftstabellen, etc. - viel wichtiger als der Sport. Außerdem halte ich sie mit den aktuellsten Infos des SFV am Laufenden, sodass auch sie immer über den offiziellen Stand der Dinge informiert sind. 'Offizielle Infos' ist für mich das entscheidende Schlagwort, denn gerade in Zeiten wie diesen kursieren immer wieder Gerüchte, die seinesgleichen suchen. Das hilft niemandem weiter."

LIGAPORTAL: "Philipp, versuche dich als Vorhersager. Geht da noch was im Frühjahr?"

PHILIPP EDER: "Ich möchte mich nicht an Spekulationen beteiligen. Das machen andere und leider zu viele zur Genüge. Es wurden zum aktuellen Zeitpunkt drei Runden abgesagt. Bliebe es bei den drei Runden, so würde die Frühjahrssaison sicher noch zu Ende gespielt werden können. In dem Moment, wo auch der gesamte Nachwuchs, der mehrheitlich später startet, von Absagen betroffen sein würde, könnte es eng bis unmöglich sein, fertig zu spielen. Mehr will ich dazu nicht sagen, ich habe vollstes Vertrauen in die Arbeit des Landesverbandes."

LIGAPORTAL: "Was würde ein Meisterschaftsabbruch für die Finanzen des Vereins bedeuten?"

PHILIPP EDER: "Finanziell stehen wir als Verein sehr gut da. Nachdem die Zuschauereinnahmen gänzlich für die Schiedsrichtergebühren aufgewendet werden müssen, hält sich hierbei eine Nullsummen-Rechnung. Und nachdem ALLE unsere Spieler Fußball als ihr Hobby und nicht als Zuverdienst-Möglichkeit sehen, haben wir auch nicht das Problem, Spielergagen bezahlen zu müssen. Ich kann mit Stolz sagen, dass der USK Maishofen keine bezahlten Spieler in seinen Reihen hat und haben wird. Das wollen viele Vereine nicht glauben oder wahrhaben, ist jedoch die Realität und darauf sind wir sehr stolz."

LIGAPORTAL: "Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?"

PHILIPP EDER: "Stand heute wäre mir nichts Gegenteiliges bekannt. Unsere Sponsoren unterstützen uns jährlich in Form von Bandenwerbungen, Plakatwerbungen, Spielankündigungen, Matchballspenden, Trainingsbekleidungen etc. Ich denke doch, dass wir unsere Gebühren dafür so gestaltet haben, dass unseren Partnern die Unterstützung auch in der schwierigen Zeit möglich ist. Und mit unserer örtlichen Gemeinde haben wir sowieso einen der größten Unterstützer. Diese ist zum Glück finanziell einzigartig aufgestellt und darauf bin ich als Maishofener Bürger sehr stolz."

LIGAPORTAL: "Zurück zum Sportlichen. Als Tabellenzweiter hättet ihr noch beste Chancen, euch am Ende der Saison die Krone aufzusetzen. Ein Meisterschaftsabbruch ohne Meister, Auf- und Absteiger würde das allerdings verhindern. Was sagst du dazu?"

PHILIPP EDER: "Wir würden die Entscheidung so nehmen wie sie getroffen wird. Das würde ich auch so meinen, würden wir nicht an zweiter Tabellenposition stehen. Ich hoffe nur, dass österreichweit, von allen Landesverbänden eine einheitliche Entscheidung getroffen wird, denn ansonsten droht Chaos pur und das brauchen wir nicht. Ich wäre dafür, dass die Vereine, unabhängig ihrer Leistungsstufe, Finanzkraft oder gar 'Macht' gegenüber den Verbänden zumindest befragt werden - eine Art 'Volksbefragung' der Vereine. Da würden die Verbände zumindest herauslesen, wie die Vereine über mögliche Szenarien denken. Ich hätte, für unsere Liga gesprochen, auch kein Problem damit, wenn St. Martin/T. zum Meister und damit Aufsteiger gekürt würde. Sie waren bislang mit Abstand die Besten und Konstantesten und stehen nicht durch Zufall an der Spitze. Natürlich trifft umgekehrt Zederhaus eine Wertung des aktuellen Tabellenstandes sehr hart, aber Fakt ist: keine Entscheidung passt für alle. Da hilft auch längeres Überlegen nicht weiter."

LIGAPORTAL: "Wenn du an die Maßnahmen der Bundesregierung denkst - hast du diesbezüglich Wünsche oder Ideen?"

PHILIPP EDER: "Ich habe keine weiteren Wünsche an die Bundesregierung, da ich überzeugt bin, dass die bisherigen Maßnahmen Früchte tragen werden. Wer die bundesweite Ausbreitung täglich verfolgt, erkennt, dass eine positive Wirkung zumindest schon in Aussicht steht. Bis dahin heißt es allerdings durchhalten, 'zusammenstehen' trotz körperlicher Distanz und keine unnötigen Risiken eingehen. Die aktuelle Zeit geht vorüber, das traue ich mir getrost zu behaupten."

LIGAPORTAL: "Philipp, dein finales Fazit?"

PHILIPP EDER: "Abschließend wünsche ich allen Vereinen mit ihren Funktionären und Sportlern, ganz gleich ob Fußballer oder andere, viel Gesundheit für sie und ihre Lieben und hoffe, dass wir uns bald gestärkt auf den Sportplätzen wiedersehen. Natürlich auch an die gesamte Ligaportal-Redaktion die besten Wünsche und dass ihr alle bald wieder über Fußballspiele berichten könnt."

LIGAPORTAL: "Vielen Dank für die Zeit und deine Worte."

Redakteur: Maximilian Winkler

