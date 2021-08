Zwei Spielabsagen in der 2. Landesliga Süd

Details Sonntag, 15. August 2021 17:41

In der 3. Runde der 2. Landesliga Süd mussten an diesem Wochenende gleich zwei Partien abgesagt werden. Während fürs Match zwischen dem FC Kaprun und der TSV St. Johann 1b bereits ein Nachtragstermin (25. August) fixiert wurde, muss das Duell FC Pinzgau Saalfelden 1b gegen USV Zederhaus strafverifiziert werden.

Zwei Absagen, zwei unterschiedliche Gründe

Eigentlich hätte die zweite Garnitur des Regionalligisten TSV St. Johann am Freitag in Kaprun antanzen sollen. Weil der FCK jedoch einige K2-Personen innerhalb der Mannschaft vermeldete, musste das Runden-Opening kurzerhand abgeblasen werden. Der Ersatztermin steht: Mittwoch, 25. August um 20:00. Derweil hatte der USV Zederhaus ganz andere Probleme. Aufgrund von Urlaubern sowie kranken und verletzten Spielern war die Ausfallliste so lang, dass die Lungauer für die Auswärtspartie gegen die Saalfeldener 1b keine Mannschaft auf die Beine stellen konnten. Ein Ergebnis muss nun regelkonform am grünen Tisch her. Wohl fix: Das Nichtantreten der Zederhauser wird mit einem 3:0 für Saalfelden gewertet.

