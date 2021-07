1:1! Kein Sieger bei Kaprun gegen Maria Alm

Details Freitag, 30. Juli 2021 23:38

Der Startschuss für die neue 2. Landesliga Süd-Saison fiel bereits heute Freitag. Im Abendspiel trennten sich der FC Kaprun und der UFC Maria Alm mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Neuzugang Robi Kajic hatte den FCK in Führung gebracht, die Alms Hutter kurz vor Schluss zu egalisieren wusste.

Fotocredit: FC Kaprun

Kapruner mit Chancenplus

Der Beginn gestaltete sich aus Sicht der Gäste ziemlich unsicher. "Ja, unsere Mannschaft machte einen sehr nervösen Eindruck. Da waren die Kapruner wesentlich präsenter und agiler", bilanzierte Alms Sektionsleiter Bruno Oberschneider. Was Oberschneider und die weiteren knapp 150 Augenzeugen sahen, war ein über weite Strecken recht ausgeglichener erster Spielabschnitt. Wenn sich eine Mannschaft leichte Vorteile und vor allem die besseren Einschussgelegenheiten erspielen konnte, dann der heimische FCK. "Zum Glück haben sie ihre Abschlüsse vergeigt", notierte Oberschneider zwei verjuxte Sitzer von Reindl und Böjte. Dem Torerfolg am nähesten kam dann doch die Gastelf: Kurz vor der Pause setzte Ex-Regionalligakicker und Neo-Maria Almer Gadenstätter einen Freistoß an die Torumrandung (44.).

Spätes Hutter-Goal vermied Almer Auftaktpleite

Die Begegnung auf Augenhöhe nahm nach dem Seitenwechsel ihren Lauf. "Vor der Pause war Kaprun den Tick besser, nach der Pause wir", schilderte Oberschneider den weiteren Spielhergang. Trotzallerdem durften in der 80. Spielminute die Grün-Weißen jubeln: Robi Kajic verwertete eine Hereingabe von der Seite zur 1:0-Führung. "Ein Geschenk", ortete Oberschneider eine Abseitsstellung. Kaprun-Sektionsleiter Thomas Mitterhauser wollte diesbezüglich nicht ins Detail gehen: "Ich war zu weit weg, kann es nicht sagen." Exakt neun Minuten nach dem Führungstreffer der Heimischen lag die Antwort der Lederer-Schützlinge parat: Hutter blieb vor dem Tor cool, schob zum 1:1 ein und luchste den Gastgebern somit spät ein Unentschieden ab (89.). Mitterhauser: "Mit einem Unentschieden gegen Maria Alm sind wir zufrieden und alles andere als unglücklich. Auch wenn wir unterm Strich zwei, drei Chancen mehr hatten und somit dem Sieg etwas näher waren."

Die Besten bei Kaprun: Kämpferisches Pauschallob