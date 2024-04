Eins zu ELF! Stuhlfelden von St. Johann 1b vorgeführt

Details Montag, 08. April 2024 08:45

Der USV Stuhlfelden ist in der 18. Runde der 2. Landesliga Süd in ein historisches Heimdebakel geschlittert. Die Blau-Gelben aus dem Oberpinzgau unterlagen einer entfesselten TSV St. Johann 1b mit 1:11.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Heimstärke wie verpufft

Prinzipiell gelten die Stuhlfeldener ja als heimstark. In den letzten 35 Heimspielen hatten man im heimischen Aufeldstadion ganze 20 Siege gefeiert, sich neun Mal die Punkte geteilt und lediglich sechs Niederlagen eingesteckt. Am vergangenen Samstag hagelte es für die blau-gelben Mayrhofer-Buben gegen die zweite St. Johann-Garde eine üble 1:11-Klatsche. "Jeder Schuss war ein Tor", hatte Gäste-Coach Lukas Pielorz, no na, leicht lachen.

Vor heimischem Publikum auseinandergenommen

Die abstiegsbedrohte St. Johann 1b startete in der ominösen 18. Runde furios. "Wir waren sehr effektiv. Aus den ersten drei Chancen haben wir gleich drei Tore gemacht", sah Pielorz, wie Marko Zekonja (18.) und Doppelpacker Mehmet Öztürk (14., 30.) rasch auf 0:3 stellten. Quasi zum Drüberstreuen markierte Yasin Yurttas vom Elferpunkt den 0:4-Pausenstand (41.).

Wer von Stuhlfelden fortan eine Reaktion erwartet hatte, der wurde enttäuscht. "Die hatten keinen Bock mehr", spürte auch Pielorz die heimische Lustlosigkeit. Indes machten die losgelassenen Pongauer gnadenlos weiter. Ein Freistoß von Firat Karadeniz (56.) leitete die nächste Welle ein, ehe Zekonja (58., 68., 67.), Yurttas (57.), Öztürk (78.) und Raphael Kosakiewic (85.) das Schützenfest sogar in die Zweistelligkeit trieben. Zumindest der Ehrentreffer blieb den gebeutelten Stuhlfeldenern vergönnt - Lukas Wimmer traf zum zwischenzeitlichen 1:8 (76.). "Meine Burschen waren so brav - Wahnsinn", schwärmte Pielorz. "Wir haben die Punkte dringend gebraucht. So kann es natürlich weitergehen." Weiter geht's für die St. Johanner 1b am kommenden Wochenende mit dem Heimspiel gegen Maishofen. Stuhlfelden muss nach Eben.

