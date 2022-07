Regionalliga Salzburg - Frühjahr: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 10:03

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Branko Ojdanic (SK Bischofshofen)

Endergebnis:

1. Branko Ojdanic (SK Bischofshofen / 34587 Stimmen)

2. Daniel Buhacek (SV Grödig / 1125 Stimmen)

3. Silvano Pilotto (SV Grödig / 1124 Stimmen)

4. Manuel Golser (USK Anif / 799 Stimmen)

5. Patrick Schober (SV Grödig / 764 Stimmen)

6. Patrick Brugger (SV Seekirchen / 588 Stimmen)

7. Marko Milic (SV Kuchl / 442 Stimmen)

8. Malte Schorb (USK Anif / 402 Stimmen)

9. Tobias Wechselberger (SV Seekirchen / 397 Stimmen)

10. Nico Tezzele (SV Seekirchen / 298 Stimmen)