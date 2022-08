Anif prolongiert Ungeschlagen-Serie

Details Sonntag, 21. August 2022 11:04

Der USK Maximarkt Anif surft momentan auf einer Erfolgswelle! Die Kicker von Coach Markus Huber fertigten am frühen Samstagnachmittag den verletzungsgeplagten Landesmeister TSV St. Johann zuhause mit 3:0 ab und bleiben in der Regionalliga Salzburg weiterhin ungeschlagen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Knipser Golser mit Doppelpack

Besser hätte das Heimspiel gegen St. Johann für Anif gar nicht starten können. In Spielminute zwei schalteten die Hausherren nach Balleroberung ratzfatz um, über außen kam die Kugel zu Golser, der aus drei Metern erst an Gäste-Goalie Wallinger scheiterte, nur um den Nachschuss zum frühen 1:0 über die Linie zu drücken. "Der schnelle Führungstreffer hat uns natürlich in die Karten gespielt", sagte Anif-Trainer Huber, der in der 25. Minute abermals Grund zum Jubeln hatte, als sich Golser für einen herrlichen Leitz-Lochpass mit dem 2:0 bedankte. Während es die Pongauer in der weiteren Folge mit viel Langholz probierten, konnten die Anifer immer wieder Nadelstiche im Konter setzten. "Diese sauber fertigzuspielen, haben wir aber nicht geschafft", so Huber.

Nach Gäste-Drangphase Sack zugemacht

Nach der Pause hinterließen erst die St. Johanner den besseren Eindruck. In dieser Phase konnten sich die Anifer bei ihrem "Handschuh" bedanken, dass hinten nach wie vor die Null stand. Morawitz wusste einige Möglichkeiten der Gäste zu vereiteln - unter anderem einen höchst gefährlichen Kopfball von Offensivgeist Ajibade. Im Schlussakt packten die Huber-"Buam" endgültig den Deckel drauf: Lazarevic, dessen Ballannahme eigentlich suboptimal gewesen war, ließ Keeper Wallinger mit einem Linksschuss ins lange Eck keine Abwehrchance - 3:0 (81.). Mit diesem Sieg ist Anif neben der Austria das einzige Team, dem noch keine Pleite zugefügt werden konnte. "Ja, wir stehen gut da, können aber noch viel besser spielen", stellte Huber fest.