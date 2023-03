Absoluter Liga-Hit verspricht Spannung pur

Details Donnerstag, 16. März 2023 17:13

SK Bischofshofen gegen die Salzburger Austria, Erster gegen Zweiter - ein Duell, das schon im Vorfeld Hochspannung verspricht. Neben der mehr als interessanten Tabellensituation wird's auch zu einem familiären Kräftemessen kommen: BSK-Coach Andreas Fötschl trifft nämlich auf den für die Violetten auflaufenden Sohnemann Yannic.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Austria pocht auf Begleichung der offenen Rechnung

Drei Runden vor Beendigung des Grunddurchgangs werden sich am kommenden Samstag auf der Sportanlage in Bischofshofen die bis dato zwei besten Mannschaften der Regionalliga Salzburg gegenüberstehen. Sowohl der BSK (in Grödig) als auch die Austria (gegen Golling) konnten zum Frühjahrsauftakt späte Siege feiern. Bezüglich Hinspiel haben die Violetten mit ihren Kontrahenten aus dem Pongau noch ein Hühnchen zu rupfen. Bei der unglücklichen 3:4-Heimniederlage fühlten sich Schaider und seine Schützlinge - aufgrund von Schiedsrichterfehlentescheidungen - "um den Sieg betrogen".

Yannic Fötschl will Papa Andi drei Points abluchsen

Brisanz verspricht auch das Papa-Sohn-Duell zwischen BSK-Dompteur Andreas Fötschl und Junior Yannic. Funkstille herrsche vor diesem so wichtigen Gipfeltreffen nicht. "Wir reden immer vor den Spielen, haben Spaß miteinander, aber am Platz geht's dann zur Sache", versichert Yannic Fötschl, der bei seinem Pflichtspieldebüt für die Austria gegen Golling gleich ein Tor erzielte. "Es ist, glaub' ich, jeder heiß auf diese Partie. Wir sind in einer guten Verfassung und haben gute Chancen, dass wir dort drei Punkte holen." Insgesamt zwölf Duelle hat es zwischen den Bischofshofenern und den Violetten schon gegeben. Die Bilanz an sich spricht für die Landeshauptstädter, die achtmal gewinnen konnten. Aber aufgepasst: Die letzten drei Kräftemessen gingen allesamt an die Pongauer.

Crunchtime in der Regionalliga Salzburg

Bereits am Freitag ist der SAK zuhause gegen St. Johann gefordert. Fährt das Wallner-Kollektiv keinen Dreier ein, ist der Abstieg in die Salzburger Liga auch rechnerisch fix. Indes geht's für Wals-Grünau im Duell mit dem Tabellennachbarn Seekirchen um die Verteidigung des vierten Tabellenplatzes. Tags drauf will der FC Pinzgau daheim gegen Anif die Chance auf den Aufstieg ins überregionale Frühjahrs-Playoff wahren, Grödig empfängt im Kellerduell Hallein und Golling im Tennengau-Derby Kuchl.

