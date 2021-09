Schlussmann Wallinger und nötige Kaltschnäuzigkeit bescheren St. Johann Heimsieg über Wals-Grünau

Details Samstag, 04. September 2021 13:37

Weil Goalie Manuel Wallinger seiner Crew in Durchgang eins mit Heldentaten die Null hielt und Doppelpacker Florian Ellmer und Philip Volk im zweiten Abschnitt ins Schwarze trafen, behielt der TSV St. Johann in der 9. Runde der Regionalliga Salzburg auf heimischem Geviert gegen den SV Wals-Grünau mit 3:0 die Oberhand.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Gäste schrammten nur haarscharf am Führungstreffer vorbei

Dass es zur Halbzeitpause 0:0 gestanden hatte, war für die St. Johanner und deren Dompteur Ernst Lottermoser schon ein wenig schmeichelhaft: "Freilich hatten auch wir unsere zwei Chancen, aber die Grünauer sind ja zweimal alleine auf unser Tor hin." Dabei mauserte sich Keeper Wallinger zum großen Partycrasher, vereitelte Mega-Chancen von Bernhofer und Scheibenhofer. "Dadurch sind wir im Spiel geblieben", herzte Lottermoser seinen gut aufgelegten Schlussmann. Grünau-Coach Franz Aigner musste beim gestrigen Match kurzerhand Kapitän Pertl vorgeben, zählte insgesamt drei fehlende Stammkräfte: "Die Leistung war dennoch sehr gut."

St. Johann schlug erbarmungslos zu

Kurz nachdem Scheibenhofer neuerlich das Führungsgoal verpasste hatte (60.), zwickten die Hausherren zu: Volk nach Standard per Kopf zum 1:0 (69.). "Wir haben dann alles riskiert", setzte Aigner im Finish alles auf eine Karte. Der Erfolg in Form eines Treffers blieb aus. Und weil inmitten der Grünauer Barfuß-oder-Lackschuh-Taktik St. Johanns Ellmer zwei Konter vergoldete (88., 89.), hieß es am Ende 3:0. "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen", meinte Aigner nach dem Spielende. Indes brachte es Lottermoser auf den Punkt: "Im Fußball braucht man in manchen Situationen das nötige Glück. Aber dieses Glück musst du halt dann auch ausnutzen."

Die Besten bei St. Johann: Wallinger (TW), Djuric (OM), Ellmer (ST)

