Nachzügler SAK holt bei Tabellenführer St. Johann Punkt

Letzter gegen Erster - klingt dramatisch, war es gestern Abend aber nicht. Dank einer starken Performance luchste das Schlusslicht SAK 1914 dem Spitzenreiter TSV St. Johann ein 0:0-Unentschieden ab. Während für SAK-Trainer Roman Wallner mehr drin gewesen wäre, geht die fast schon furchteinflößende Erfolgsserie der Pongauer weiter: Die Lottermoser-Crew ist nun seit sieben Partien ungeschlagen.

Petrit Nika (in Blau) traf zur vermeintlichen SAK-Führung.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Chancen blieben Mangelware, aber: SAK nahm "Heft in die Hand"

Zehn Tage nach der 1:3-Niederlage im eigenen Stadion brachte der SAK auf St. Johanner Geläuf den Tabellenführer an den Rand einer Niederlage. In der ersten Halbzeit wussten die Blau-Gelben mit viel Ballbesitz zu überzeugen, nahmen die Zweikämpfe gut an und ließen in der Defensive kaum bis gar nichts anbrennen. "Wir haben das Heft in die Hand genommen, St. Johann hat eher abwartend und auf Konter gespielt", resümierte SAK-Trainer Roman Wallner. St. Johann-Coach Ernst Lottermoser trank aus demselben Gläschen, an eine nennenswerte Einschussgelegenheit in Halbzeit eins konnte er sich jedoch nicht erinnern: "Ein Freistoß ging zentral aufs Tor. Damit hatte Wallinger keine Probleme."

Nonntaler schrammten knapp an der Riesensensation vorbei

Die Pongauer fanden erst nach der Pause besser ins Geschehen und sorgten fortan für ein abwechslungsreiches Hin und Her. Die erhofften Highlights blieben lange aus. Erst im Finish schnellte der Puls in die Höhe, nachdem ein Nika-Goal wegen einer Abseitsstellung aberkannt worden war (80.). Wenig später fand die Lottermoser-Crew gleich zwei Matchbälle vor, ließ diese aber ungenützt: Ein Sendlhofer-Volley verfehlte knapp sein Ziel, Ellmer setzte die Kirsche bei seinem Sturmlauf neben statt ins Tor. Während Lottermoser von einem "gerechten Unentschieden" erzählte, trauerte Wallner dem Sieg nach: "Dieses Mal wäre definitiv mehr drin gewesen. Mit einem Punkt gegen den Tabellenführer sind wir aber auch zufrieden."

Die Besten: Waltl bzw. Vallant, Federer, Hölzl

