3:2 gegen Anif! Punktemaximum bleibt in Grünau

Details Samstag, 18. September 2021 09:48

Das bis dato einzige Heimspiel trug der SV Wals-Grünau am benachbarten Walserfeld aus. Gestern durften die Grün-Weißen gegen den USK Maximarkt Anif endlich im eigenen Wohnzimmer ran. Mit Erfolg. Die Schützlinge von Dompteur Franz Aigner setzten sich am Ende mit 3:2 durch. Und das, obwohl man fast eine komplette Halbzeit lang in Unterzahl agieren musste.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Wals-Grünau fühlte sich daheim pudelwohl

Die Rückkehr an die obligatorische Heimstätte verlief für die Grünauer anfangs alles andere als nach Wunsch. Weil Gäste-Kapitän Danner nach Kadrija-Assist einmal mehr seine Vollstreckerqualitäten unter Beweis stellte, durften die Anifer nach elf gespielten Minuten über die hurtige Führung jubeln. Heim-Trainer Aigner knurrte: "Das waren drei Meter Abseits. Die ganze Tribüne hat gelacht." Die Herren in Grün-Weiß ließen sich davon nicht aus der Bahn werfen, krempelten in der weiteren Folge ihre Ärmel nach oben und präsentierten sich äußerst dominant. "Der Gegner war echt stark, hat viel Druck erzeugt", gab Anif-Coach Kletzl zu. Die fast schon logische Konsequenz folgte zur Halbstundenmarke, als Dembele eine herrliche Kombination über Clement und Zikic mit dem 1:1-Ausgleich vergoldete.

Zehn Aigner-Boys nahmen naive Anifer an die Kandare

Ähnlich wie in Durchgang eins, hätten sich die Hausherren den Start in den zweiten Spielabschnitt anders vorgestellt: Wegen Verhinderung einer klaren Torchance flog Clement mit Rot vom Feld (51.), fünf Minuten später verwandelte Torjäger Kuka einen Strafstoß zur neuerlichen Anif-Führung - 1:2 (56.). "Mit einem Mann mehr und der Führung im Rücken musst du das eigentlich heimspielen. Anstatt abzusichern, ist die Mannschaft aufs dritte Tor gegangen", seufzte Kletzl. Die Aigner-Buben drückten auch in Unterzahl mächtig auf die Tube und drehten den Spieß gänzlich um: Erst sorgte Dembeles zweiter Streich fürs 2:2 (75.), ehe sich Scheibenhofer auf dem Flügel austobte, nur um die Kirsche anschließend ins Kreuzeck zu jagen - 3:2 (81.). "Ein Traumtor", schwärmte Aigner, der mit dem ersten Saisonauftritt auf der eigenen Anlage hochzufrieden war: "Besser hätte es nicht laufen können."

Die Besten bei Wals-Grünau: Pauschallob (herausragend: Bernhofer, Dembele, Scheibenhofer)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!