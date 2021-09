Austria kennt mit Bischofshofen kein Pardon

Details Sonntag, 19. September 2021 09:08

Die Austria Salzburg hat in der 11. Runde der Regionalliga Salzburg ihr Heimspiel gegen den SK Bischofshofen klar für sich entscheiden können. Goals von Rene Zia (2), Joey Zottl (2), Manuel Krainz und Marinko Sorda sorgten im mit 800 Besuchern gefüllten Max-Aicher-Stadion für ein 6:0-Schützenfest. In der Tabelle fehlt den Schaider-Schützlingen nur noch ein Point auf Leader St. Johann.

Fotocredit: FMT-Pictures/Kühnhold

Alu-Pech für Bischofshofen, Austria mit Doppelschlag binnen fünf Minuten

Die Gäste aus Bischofshofen hinterließen zu Beginn einen ganz guten Eindruck. "Für die ersten Aktionen haben wir gesorgt", schilderte BSK-Coach Adonis Spica, der aus Halbchancen von Dollisch, Takyi und Mayer zumindest Mut schöpfte. Nachdem Mounji dem Führungsgoal gefährlich nahe kam, letztendlich am Torgebälk scheiterte, stellte die Salzburger Austria nahezu im Gegenzug auf 1:0: Kapitän Krainz sorgte in der 26. Minute höchstselbst für die violette Führung. "Bischofshofen hat versucht, Druck zu erzeugen. Dagegen haben wir gute Lösungen gefunden und schließlich das Heft in die Hand genommen", durfte Austria-Übungsleiter Christian Schaider noch vor dem Halbzeitpfiff ein weiteres Mal jubeln: Mittelfeldmotor Zia verdoppelte den Vorsprung, stellte auf 2:0 (31.).

Fotocredit: FMT-Pictures/Kühnhold

Städter sorgten für Festtagsstimmung

"Den Raum, den uns Bischofshofen gegeben hat, haben wir ausgenutzt", kamen Schaiders Austrianer vor allem über die Außenbahnen zum Erfolg. Ein Blitztor von Zia (47.) sowie der Doppelpack von Zottl (48., 69.) sorgten für ein zwischenzeitliches 5:0. Sorda schenkte dem BSK gar noch das halbe Dutzend ein (72.). "Wir haben richtig gut Fußball gespielt", grinste Schaider, der summa summarum einen "souveränen Sieg" beäugte. Der Abstand auf Primus St. Johann wurde damit verringert, beträgt aktuell nur noch einen Zähler. "Das war auch unser Ziel", verriet Schaider.

Fotocredit: FMT-Pictures/Kühnhold

Die Besten bei der Austria: Krainz, Zia, Gruber

