Heim-Remis für Bischofshofen gegen Seekirchen

Details Samstag, 15. Oktober 2022 04:32

Der SK Bischofshofen hat am Freitagabend die vorübergehende Übernahme der Tabellenführung verpasst. Die auf Rang zwei positionierten Pongauer mussten sich zuhause gegen den Tabellendritten SV Seekirchen mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. In beiden Lagern war von einer gerechtfertigten Punkteteilung die Rede.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ (ARCHIVBILD)

Bischofshofen diktierte Spiel in Halbzeit eins

Im Spitzenspiel der 15. Runde übernahm der BSK auf heimischem Boden gleich vom Start weg das Kommando. "Man muss ehrlicherweise sagen, dass Bischofshofen in der ersten Halbzeit total überlegen war", gab Seekirchen-Coach Mario Lapkalo zu. Nichtsdestotrotz waren es die Wallerseer, die in der 27. Minute in Führung gingen: Büchele krönte einen schnellen Umschaltmoment mit dem 0:1. Bischofshofen rückte das Spielgeschehen aber noch vor der Halbzeitpause ins rechte Licht. Erst fand ein Khalil-Aufsitzer den Weg ins Glück (41.), ehe Durda nur wenig später einen Stanglpass zum 2:1 über die Linie streichelte (44.). "Das waren fünf ganz schlechte Minuten von uns", stöhnte Lapkalo.

Pär sicherte SVS einen Zähler

Kleinere Adaptionen zur Pause brachten die Seekirchener in der weiteren Folge in die richtige Spur. "Wir sind wesentlich früher draufgegangen, haben dem BSK nicht mehr so viel Zeit gegeben", erzählte Lapkalo. Nachdem die Gäste akribisch am Ausgleich gebastelt, einige gute Offensivaktionen aber vorerst nicht genutzt hatten, packte Pär nach einem Outeinwurf einen strammen Schuss ins kurze Eck aus - 2:2 (70.). "Die zwei Gegentore ärgern mich, zumal sie absolut vermeidbar gewesen wären", knurrte BSK-Dompteur Andreas Fötschl, der sich darüber hinaus beim Stand von 2:1 um einen Handelfmeter geprellt fühlte. "Summa summarum geht das Unentschieden aber in Ordnung." Fötschls Einschätzung bezüglich Spielausgang konnte Pendant Lapkalo nur beipflichten. Die Partie beendeten die Pongauer übrigens zu zehnt: Kurz vor dem Spielende hatte der gelbverwarnte Mayer nach Foulspiel die Ampelkarte gesehen (88.).