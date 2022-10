13. Saisonsieg lässt Bischofshofen auf Platz eins überwintern

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:52

Der SK Bischofshofen hat am Sonntagnachmittag den SC Golling mit 3:0 besiegt und somit seinen mittlerweile 13. Saisonsieg in der Regionalliga Salzburg eingefahren. Weil die Austria im Parallelspiel gegen Seekirchen nicht über ein Unentschieden hinauskam, ist nun klar: Das Fötschl-Kollektiv wird als Tabellenführer in die Winterpause gehen.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ (ARCHIVBILD)

Bischofshofen ist Winterkönig

Der tonangebende BSK, der sich in der ersten Spielhälfte klare Vorteile erspielen konnte, scheiterte vorerst an der Verwertung der eigenen Möglichkeiten. "Wir haben viele Chancen vergeben", schien BSK-Coach Andreas Fötschl nicht nur einmal den Torschrei auf den Lippen gehabt zu haben. Zur Freude der Heimischen avancierte Kuksenkos platzierter Flachschuss ins lange Eck mit dem Pausenpfiff zum Dosenöffner (45.).

Mit Lukas Brückler, Alem Huremovic und Eric Mitterlechner griff Gäste-Dompteur Christoph Lessacher zur Pause zu einem Dreifachtausch. "Er hat seine drei besten Offensivspieler gebracht. Wahrscheinlich ein Schachzug", schilderte Fötschl. Inmitten Gollings bester Phase glückte Bischofshofen das so wichtige 2:0: Nach einem Foul an Begovic entschied Schiri Karlic auf Strafstoß, den Khalil versenkte (59.). Zu Beginn der Schlussviertelstunde sorgte Drocic nach Kircher-Stangler sogar noch fürs 3:0 (75.). "Der Sieg ist absolut verdient. Wir werden am Platz an der Sonne überwintern - das genießen wir jetzt", strahlte Fötschl.