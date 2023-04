Trotz Überzahl: Hallein verjuxt 2:0-Führung gegen Anif

Details Freitag, 21. April 2023 23:52

Trotz elendslanger Überzahl ist es dem UFC Hallein nicht gelungen, gegen den USK Maximarkt Anif einen Sieg einzufahren. Nachdem der Anifer Sebastian Reisinger mit der Roten Karte vom Feld geflogen war und die Salinenstädter auf 2:0 gestellt hatten, schlug die Huber-Crew zurück. Endstand: 2:2!

Nach Sahnestart Gegner zum Leben erweckt

Besser hätte das Freitagabendspiel für den UFC Hallein eigentlich gar nicht beginnen können. Erst sah Anifs Reisinger wegen einer Notbremse den roten Karton (8.), im Anschluss verwandelte Babic den fälligen 25-Meter-Freistoß zum 1:0 (9.), ehe Kendler einen Stanglpass zum 2:0 verwertete (22.). "Leider haben wir uns dann taktisch überhaupt nicht gut verhalten", gab Hallein-Coach Eidke Wintersteller murrend zu Protokoll. Die Halleiner luden die Gäste quasi zum Toreschießen ein. Ein leichtfertiger Ballverlust führte zu Danners Anschlusstreffer (37.) - Stadlbauer sah ebenfalls nicht gut aus. "Ein Ei", ging Wintersteller mit seinem Schlussmann hart ins Gericht.

"Ärgerlicher" Punkteverlust für Nachzügler Hallein

Der Torhüter der Tennengauer sollte zu Beginn des zweiten Spielabschnitts neuerlich im Fokus stehen. Weil er beim Abschlagversuch den Rücken von Golser traf und die Murmel von dort aus den Weg ins Anifer Glück fand (55.), stand's plötzlich 2:2. In der weiteren Folge hatte die Gastelf sogar die Chance auf 2:3. Hallein, das gleich zwei-, dreimal den Matchball auf dem Fuß hatte, scheitere an Anif-"Handsch" Morawitz. Unterm Strich blieb's beim Unentschieden, das Wintersteller überhaupt nicht schmeckte: "Wenn du eine 2:0-Führung in Überzahl spielend so leichtfertig hergibst, ist das natürlich mehr als ärgerlich."

