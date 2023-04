In beeindruckender Manier: SAK schlägt gegen Grödig nach 0:1-Rückstand vierfach zurück

Details Samstag, 22. April 2023 00:14

Der SAK 1914 geriet im Gastspiel beim SV Grödig mit 0:1 in Rückstand, nur um in der weiteren Folge gleich vier Mal zurückzuschlagen. Am Ende setzten sich die Männer von Übungsleiter Roman Wallner, der zum Saisonende die Nonntaler verlassen und von Paul Zeyringer ersetzt werden wird, mit 4:1 durch.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Mit Messer zwischen den Zähnen auf die Tube gedrückt

"Ein äußerst unglücklicher Start", musste SAK-Coach Roman Wallner mitansehen, wie seine Crew bereits in der ersten Minute ein Gegentor kassierte. Nach einem folgenschweren Fehler der Nonntaler brachten die Grödiger ihren Angriff gut zu Ende - Schorb stellte auf 1:0. "Davon haben wir uns aber nicht beunruhigen lassen und schnell wieder zurück ins Spiel gefunden", schilderte Wallner. Erst traf Vidovic zum denkbar wichtigen Ausgleichstreffer (7.), ehe Hölzl (9., 24.) gleich doppelt nachlegte.

Städter überstanden Unterzahl unbeschadet

Nachdem Raischl in der Anfangsphase der zweiten Spielhälfte für noch klarere Verhältnisse gesorgt hatte (53.), wurde Augenblicke später Kumpane Schuster wegen überharten Einsteigens mit der Roten Karte unter die Brause geschickt (55.). Der SAK, der fortan in numerischer Unterlegenheit agieren musste, hielt den Laden bis zum Schluss dicht. "Die schnelle Antwort nach dem Rückstand war der Knackpunkt. Für Nikola freut es mich besonders, zumal er zuletzt ja ziemlich lange einem Torerfolg nachgelaufen ist", sagte Wallner.

