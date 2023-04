Oberes Play-off: Kein Sieger in Runde zwei

Details Montag, 24. April 2023 21:10

In der 2. Runde des oberen Play-offs in der Regionalliga Salzburg sind beide Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden zu Ende gegangen. Während der SV Kuchl der Salzburger Austria ein 1:1-Remis abtrotzte, sprang aus dem Duell zwischen dem SV Seekirchen und dem TSV St. Johann dasselbe Resultat heraus.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Austria remisiert in Kuchl

Die Violetten nahmen auswärts in Kuchl das Heft vom Start weg in die Hand. "Grundsätzlich haben wir das Spiel kontrolliert und zu einem günstigen Zeitpunkt das Tor geschossen", konstatierte Austria-Trainer Christian Schaider, der in der 44. Spielminute Zeuge wurde, wie Fötschl gegen seinen Ex-Klub auf 0:1 stellte. In der zweiten Halbzeit zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild, ehe den Kuchlern die Einwechslung von Da Silva Lima neue Kräfte verlieh. Der Winter-Neuzugang sorgte für viel Unruhe und in Minute 73 schließlich für den 1:1-Ausgleich. "Dass es zum Schluss noch spannend wurde, lag auf der Hand. Beide Mannschaften wollten unbedingt das Tor machen. Leider hat uns nach vorne der Punch gefehlt", sagte Schaider.

Ajibade bewahrte St. Johann vor Niederlage in Seekirchen

Im Parallelspiel trennten sich Seekirchen und St. Johann mit haargenau demselben Ergebnis. Nach dem beschämenden Cup-Aus in Thalgau (0:5) präsentierten sich die Wallerseer stark verbessert. "Zumindest kämpferisch war's eine gute Leistung von uns", analysierte SVS-Dompteur Mario Lapkalo. Vorderegger besorgte früh die heimische Führung (10.), die Ajibade im Schlussakt zu egalisieren wusste (79.). "Summa summarum auch gerecht. Mit dem Auswärtspunkt können wir zufrieden sein", schilderte St. Johann-Coach Ernst Lottermoser.

